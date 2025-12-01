Fake Ghee vs Real: మార్కెట్లోకి భారీగా చేరుతున్న కల్తీ నెయ్యి..నకిలీ నెయ్యిని ఇంట్లో ఏ విధంగా ఎలా గుర్తించాలంటే?

Ghee Purity Test At Home: భారతీయ వంటల్లో నెయ్యి అనేది తప్పనిసరిగా మారింది. మన పూర్వీకుల నుంచి సాధారణంగా ఇళ్లలో పెంచే ఆవులు, గేదెల నుంచి తీసుకునే పాల ద్వారా ప్రతిరోజూ పాల పదార్థం ఏదైనా మన భోజనంలో భాగం అవుతుంది. అప్పటి నుంచి మనం రోజూ పాలు, పెరుగు, మజ్జిగ, వెన్న, నెయ్యి వంటి వాటిని తింటూనే ఉంటావు. అయితే ఇదే క్రమంలో చాలా మంది పాలను ఉత్పత్తులను కల్తీ చేస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం పాల పదార్థాల్లో అత్యంత ఖరీదుగా మారింది నెయ్యి. పాలతో పాటు పనీర్, నెయ్యిని కూడా కల్తీ చేస్తున్నారని ఇటీవలే జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇలాంటి ఘోరమైన పరిస్థితుల్లో మార్కెట్లో స్వచ్ఛమైన నెయ్యి లభించడం ఎంతో కష్టంగా మారింది. అయితే మార్కెట్లో లభించే నకిలీ నెయ్యిని తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి హానికరం. ఈ క్రమంలో నెయ్యిలో స్వచ్ఛతను తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది. దాన్ని కొనుగోలు చేసే ముందే దాని స్వచ్ఛత గురించి మీరు తెలుసుకోని కొనుగోలు చేయవచ్చు. అయితే మార్కెట్లో దొరికేది స్వచ్ఛమైన నెయ్యో, నకిలీదో ఎలా తెలుసుకోవాలో ఇప్పుడు 5 సులభమైన మార్గాలను ఇప్పుడు మీకు తెలియజేస్తాం.
1. మీ అరచేతిలో నెయ్యి వేసుకోని పరీక్షించండి!
మీ అరచేతిపై ఒక చెంచా నెయ్యి వేసుకొని..కొన్ని నిమిషాల్లో అది కరిగిపోతే అది స్వచ్ఛమైనదని అర్థం. శరీరంలోని వేడి కారణంగా స్వచ్చమైన నెయ్యి త్వరగా కరిగిపోయే అవకాశం ఉంది. కానీ, నకిలీ నెయ్యి కరగడానికి చాలా సమయం పడుతుంది.
2. అయోడిన్ పరీక్ష
అర చెంచా నెయ్యిలో కొన్ని చుక్కల అయోడిన్ కలపండి. నెయ్యి నీలం లేదా నలుపు రంగులోకి మారితే, దానిలో స్టార్చ్ కలిపినట్లు లెక్క. ఈ పద్ధతి స్టార్చ్ కల్తీని గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది. దీనిని తరచుగా నకిలీ నెయ్యికి కలుపుతారు.
3. ఫ్రీజ్ టెస్ట్
నెయ్యిని ఒక గిన్నెలో వేసి 30 నిమిషాలు ఫ్రిజ్లో ఉంచండి. నెయ్యి వివిధ పొరలుగా ఏర్పడితే, అది కల్తీ కావచ్చు. ఘనీభవించిన తర్వాత కూడా స్వచ్ఛమైన నెయ్యి ఏకరీతిలో గట్టిగా ఉంటుంది.
4. ద్రవీభవన పరీక్ష
ఒక చెంచా నెయ్యి వేడి చేయండి. నెయ్యి వెంటనే కరిగి బంగారు రంగులోకి మారితే అది స్వచ్ఛమైనది. నకిలీ నెయ్యి సాధారణంగా తెల్లటి జిగట అవశేషంగా ఏర్పడుతుంది.
5. సువాసనను గుర్తించండి
స్వచ్ఛమైన నెయ్యికి ఒక నిర్దిష్టమైన వాసన ఉంటుంది. కానీ కల్తీ నెయ్యికి అలాంటి వాసన ఉండదు. స్వచ్ఛమైన నెయ్యి వాసన బలంగా, తాజాగా ఉంటుంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నమ్మకాలు, మత విశ్వాసాల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు)
Also Read: Mokshada Ekadashi: మోక్షద ఏకాదశి, సాయంత్రం ఇంట్లోని ఈ ఐదు ప్రదేశాలలో దీపాలు వెలిగించడం మర్చిపోవద్దు!
Also Read: Samantha Raj Marriage: సమంత రెండో పెళ్లి! రాజ్ నిడమోరు, సమంత మధ్య ఎంత వయసు గ్యాప్ ఉందో తెలుసా?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook