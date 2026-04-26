Giant Python Video: నడిరోడ్డుపై 15 అడుగుల కొండచిలువ.. వామ్మో ఎలా ఉందో చూడండి..

Giant Python On Highway Viral Video Watch Here: ఆ రోడ్డు ఎప్పుడు వాహనాలతో రద్దీగా ఉంటుంది.. ప్రయాణికులు తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకునే క్రమంలో వేగంగా దూసుకెళ్తూ ఉంటారు. కానీ ఒక్కసారిగా సీన్ మారిపోయింది. ఎక్కడి వాహనాలు అక్కడే ఆగిపోయాయి.. అక్కడి పరిస్థితి చూసి డ్రైవర్ల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తాయి.. కారణం.. రోడ్డుపై ఏదో పెద్ద ప్రమాదం జరిగిందని కాదు.. ఒక భారీ కొండచిలువ ఎలాంటి భయం లేకుండా రోడ్డు దాటుతుండటమే.. అవును దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియోను చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు సైతం ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
నడి రోడ్డుపై దాదాపు 12 నుంచి 15 అడుగుల పొడవు ఉన్న ఒక భారీ కొండచిలువ అకస్మాత్తుగా ప్రత్యక్షమైంది.. పక్కనే ఉన్న అడవుల నుంచి రోడ్డుపైకి వచ్చి హంగామా సృష్టించింది. ఏమాత్రం తొందరపడకుండా ఆ ప్రమాదకరమైన పాము హైవే దాటడం మొదలుపెట్టింది. దీనిని గమనించిన వాహనదారులు ఒక్కసారిగా షాక్కు గురైపోయారు. కొందరు భయంతో కార్ల అద్దాలు మూసుకగా.. వరి కొందరు ఆశ్చర్యంతో తమ వాహనాలను నిలిపివేసి ఈ దృశ్యాలను తమ స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో చిత్రీకరించారు..
ఈ భారీ పైథాన్ రోడ్డుకు అడ్డంగా పడుకోవడంతో రెండు వైపులా వాహనాలు రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. కొండచిలువను చూసేందుకు జనం ఎగబడడంతో పాటు ఫోటోలు తీసేందుకు ప్రయత్నించడంతో కొన్ని మీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ జామ్ కూడా ఏర్పడింది. సాధారణంగా అడవి ప్రాంతాల్లో కనిపించే ఇలాంటి జీవి.. ఇరా జనాభాసాల మధ్య ఉండే హైవే పైకి రావడం స్థానికంగా ఎంతో కలకలం రేపింది..
ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోని చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు రకరకాలు స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొందరు ఈ వీడియో చూసి కామెంట్లలో స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. సాధారణంగా ఇలాంటి పెద్ద పాములు రోడ్లమీదకి రావడం సర్వసాధారణం కాదని కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇక మరికొంతమంది రద్దీగా ఉండే రోడ్లపై ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన జీవులు రావడం ఆందోళనకరమని.. ప్రకృతిని మానవాళి నాశనం చేయడం కారణంగానే ఇలాంటి జీవులు రోడ్లపైకి వస్తున్నాయని కామెంట్లలో చెబుతూ వస్తున్నారు. అయితే అక్కడున్న స్థానికులు వెంటనే అడవిశాఖ సిబ్బందికి కూడా సమాచారం అందించినట్లు తెలుస్తోంది.
