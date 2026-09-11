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అయ్యో.. కృష్ణజింకను అమాంతం మింగేస్తున్న భారీ కొండచిలువ.. వీడియో!

15-foot Python Video: ఓ కృష్ణ జింకను 15 అడుగుల పొడవు కలిగిన అత్యంత ప్రమాదకరమైన కొండచిలువ నిలువునా అమాంతం మింగేస్తున్న దృశ్యాలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియోలో జింక తలభాగం నుంచి ఆ పాము నెమ్మదిగా మింగేందుకు ప్రయత్నించడం మీరు చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 11, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 06:04 PM IST
అయ్యో.. కృష్ణజింకను అమాంతం మింగేస్తున్న భారీ కొండచిలువ.. వీడియో!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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