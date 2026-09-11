/అయ్యో.. కృష్ణజింకను అమాంతం మింగేస్తున్న భారీ కొండచిలువ.. వీడియో!

Giant 15-foot Python Video: అడవిలో జీవమనుగడ ఎప్పుడు అత్యంత కఠినంగానే ఉంటుంది.. బలమైన జీవి బలహీనమైన జీవిని వేటాడడం ప్రకృతి నియమంగా వస్తోంది. అయితే.. కొన్ని వేట దృశ్యాలు చూస్తే మాత్రం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తూ ఉంటాయి.. తాజాగా అలాంటి భయానకమైన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియోను చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు దాదాపు 15 అడుగుల పొడవు కలిగిన భారీ దృఢమైన శరీరం ఉన్న కొండచిలువ కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు. అడవిలో తిరుగుతున్న ఒక కృష్ణ జింకను ఆ కొండచిలువ అత్యంత చాకచక్యంగా వేటాడింది. తన బలమైన శరీరంతో జింకను చుట్టేసి ఊపిరి ఆడకుండా చేసి.. ప్రాణాలు తీసేసింది. ఆ తర్వాత ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా.. జింకను తలభాగం నుంచి మెల్లమెల్లగా అమాంతం మింగేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా చూడొచ్చు. అప్పటికే ఆ కృష్ణ జింక ప్రాణాలు కోల్పోయి.. పూర్తిగా కొండచిలువకు ఆహారంగా మారడం మీరు గమనించవచ్చు..
సాధారణంగా కొండచిలువలు తమ శరీర పరిమాణం కంటే పెద్ద జంతువులను సైతం సులభంగా మింగేయగలిగే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఈ వీడియోలో 15 అడుగుల భారీ కొండచిలువ తన దవడాలను విశాలంగా తెరిచి.. జింకను నిలువునా లోపలికి లాక్కుంటున్న దృశ్యం వెన్నులో వణుకు పుట్టిస్తోంది. ఆ కొండచిలువ పరిమాణంతో పాటు దాని వేట సామర్ధ్యం చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నారు..
ఈ వీడియో ఇంస్టాగ్రామ్లో అప్లోడ్ అయిన కొద్ది గంటల వ్యవధిలోనే ఊహించని వ్యూస్ సంపాదించుకుంది. అంతేకాకుండా ఈ వీడియోని ఇప్పటివరకు కొన్ని లక్షల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. వేల సంఖ్యలో కామెంట్లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ప్రకృతి నియమము ఎంత కఠినమైందో ఈ వీడియో చూస్తే అర్థమవుతుందని కొంతమంది కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఇక మరికొంతమంది 15 అడుగుల కొండచిలువ వేట నిజంగా భయానకరంగా ఉందని.. ఇంకా పరిస్థితిని చూస్తుంటేనే జాలేస్తోందని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఏది ఏమైనా ప్రస్తుతం ఈ వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియాలో ఊహించని రీతిలో వైరల్ అవుతుంది..
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