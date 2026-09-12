/Anaconda Video: 18 అడుగుల భారీ అనకొండ.. దూడను అమాంతం మిగిస్తోంది! వీడియో..

18 Foot Anaconda Video: అడవుల్లో ఉండాల్సిన భారీ పాములు జనాలకు దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాల్లోకి వస్తే పరిస్థితి ఎంత భయానకంగా ఉంటుందో చెప్పేందుకు ఈ ఘటనే ఒక అద్భుతమైన నిదర్శనంగా నిలుస్తూ వస్తోంది. సాధారణంగా అనకొండలు దట్టమైన అడవులతో పాటు చిత్తడి నేలల్లో జీవిస్తూ ఉంటాయి.. ఆహారం కోసం.. ఆవాసాల కోరత వల్ల అప్పుడప్పుడు అవి గ్రామాలతో పాటు పంట పొలాల వైపు దూసుకొస్తూ ఉండడం గ్రామాల్లో జీవించేవారు అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటారు. తాజాగా ఒక భారీ అనకుండా గ్రామీణ ప్రాంతంలోని పొలం దగ్గర మేత కోసం కట్టేసిన పెంపుడు జంతువుపై దాడి చేసి దానిని ప్రాణాలతో మింగేస్తున్న భయానకరమైన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతున్నాయి..
18 అడుగుల అనకొండ వీడియో..
పొలం దగ్గర మేత కోసం ఓ దూడను కట్టేశారు.. అక్కడికి సమీపంలో ఉన్న చిత్తడి ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన ఓ 18 అడుగుల పొడవైన భారీ అనకొండ దూడపై ఒక్కసారిగా దాడి చేసేసింది.. దూడ తప్పించుకునే లోపే తన బలమైన శరీరంతో దాన్ని బంధించి.. ఊపి రాడకుండా చేసి చంపేసింది.. ఆ తర్వాత యధావిధిగా పాము దాని భారీ నోటి ద్వారా దూడను అమాంతం నోట్లోకి లాక్కుంటూ మింగేసే ప్రయత్నం చేయడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు..
దూడపై అనకొండ దాడి..
ఈ ఘటన ఎవరో మొబైల్ కెమెరాలో చిత్రీకరించారు.. అయితే అనకొండ అంత పెద్ద జంతువును మింగేస్తున్న సమయంలో అత్యంత సమీపంలో నిలబడి ఈ వీడియోను చిత్రీకరించడం ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేలా చేస్తోంది. ఏ మాత్రం తేడా వచ్చినా వీడియో తీస్తున్న వ్యక్తి ప్రాణాలకే ప్రమాదం వాటిలే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ.. అక్కడున్న వ్యక్తి మాత్రం భయపడకుండా ఆ ఆవును అమాంతం మింగేస్తున్న సమయంలో వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. పోస్ట్ చేసిన కొన్ని గంటల్లోనే వైరల్ అవ్వడం ప్రారంభమయ్యింది..
వైరల్ అనకొండ వీడియో నిజమేనా?
సాధారణంగా అనకొండలు పెద్ద ఆహారాన్ని తిన్న తర్వాత రోజుల తరబడి కదలి లేకుండా ఒకే చోట విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉంటాయి.. అయితే జనావాసాల్లోకి ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన జీవులు రావడం వల్ల స్థానికులతో పాటు రైతులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా కులాల్లో కట్టేసిన మూగజీవాల పై ఇలా దాడి చేయడంతో ఆర్థికంగా నష్టపోతున్నారని రైతులు తెలుపుతున్నారు. అడవుల సరిహద్దుల్లో ఉండే వారు తప్పకుండా పెంపుడు జంతువులను బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఒంటరిగా వదిలేయకూడదని... ఏవైనా పాములు కదలికలు గమనించితే తప్పకుండా జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిదని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు..
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