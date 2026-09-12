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Anaconda Video: 18 అడుగుల భారీ అనకొండ.. దూడను అమాంతం మిగిస్తోంది! వీడియో..

18 Foot Anaconda Video Viral: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో 18 అడుగులు కలిగిన ఒక అనకొండ పాము దూడపై దాడి చేసి మింగేస్తున్న దృశ్యాలు చూస్తున్న సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు షాక్ గురైపోతున్నారు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతుంది.. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 12, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 12:51 PM IST
Anaconda Video: 18 అడుగుల భారీ అనకొండ.. దూడను అమాంతం మిగిస్తోంది! వీడియో..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Anaconda Video: 18 అడుగుల భారీ అనకొండ.. దూడను అమాంతం మిగిస్తోంది! వీడియో..
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