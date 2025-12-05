English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
20-foot Anaconda Video: బోటు వైపుకు దూసుకు వచ్చిన 20 అడుగుల అనకొండ.. వీడియో చూస్తే భయపడి పోతారు!

20-foot Anaconda Viral Video Watch: అత్యంత ప్రమాదకరమైన అనకొండ పాముకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతుంది. అనకొండ బోటు వైపు దూసుకు రావడం ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 5, 2025, 06:09 PM IST

20-foot Anaconda Viral Video Watch Here: అత్యంత ప్రమాదకరమైన పెద్ద పాముల్లో అనకొండ ఒకటి. ఈ పామును చాలా శక్తివంతమైనదిగా భావిస్తారు. ఎందుకంటే ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన కండర భాగాలను కలిగి ఉంటుంది. శక్తివంతమైన కండరాలతో ఎంతో సులభంగా జంతువులను సైతం పట్టిచుట్టి ఎరగా మార్చుకునే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దీని కారణంగా పెద్ద పెద్ద జంతువులు సైతం వీటికి దూరంగానే ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఇవి అంతగా విషపూరితమైనవి కాకపోయినప్పటికీ.. కనిపించిన జీవులపై దాడి చేసేందుకు శరీర కండరాలను వాటి చుట్టూ చుట్టూ బిగుతుగా చేస్తాయి. ద్వారా అవి మరణించే అవకాశాలుంటాయి. ఇంతటి సామర్థ్యం కలిగిన పాములు ఎక్కువగా అమెజాన్ అడవుల్లో కనిపిస్తాయి. 

అనకొండ పాములతో పాటు కింగ్ కోబ్రాడ్ కూడా అమెజాన్ అడవుల్లో కుప్పలు తెప్పలుగా ఉంటాయి. తాజాగా అమెజాన్ అడవులలో బోట్ రైడ్ చేస్తున్న కొంతమంది టూరిస్టులపైకి దూసుకు వచ్చిన అనకొండ పాముకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన అనకొండ పాము బోటు వైపుగా దూసుకు రావడం గమనించవచ్చు. వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే... ప్రమాదకరమైన అనకొండ పాము నీటిలో ప్రత్యక్షమై అందులోనే ప్రయాణం చేస్తున్న ఓటు వైపుగా నెమ్మదిగా వస్తుండడం గమనించవచ్చు. దీనిని గమనించిన అందులో ఉన్న టూరిస్టులు.. దిక్కుతోచని స్థితిలో కనిపించడం మీరు క్లియర్ గా చూడొచ్చు. 

అంతేకాకుండా ఈ వీడియోలో ఆ పాము దాదాపు 20 అడుగులకు పైగానే ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. అలాగే ఈ పాము ఎంతో భయంకరంగా నోటి భాగాన్ని తెరుచుకుంటూ ముందు ముందుకు రావడం చూడొచ్చు. ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన పాములు ఉన్నచోట చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే ఎంతో సులభంగా దాడి చేసి.. గాయపరిచే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అంతేకాకుండా పూర్తిగా అమాంతం మింగేసే చాన్స్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ బోటులో ఉన్న ప్రయాణికులు కూడా ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ వీడియో చివరిలో ఏం జరిగిందో తెలియదు. 

Also Read: King Cobra Video: కింగ్ కోబ్రా తలపై ప్లాస్టిక్ డబ్బా పెట్టి.. ఏం చేస్తున్నారో మీరే చూడండి..

తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ అనకొండ పాము కు సంబంధించిన వీడియోను ఇప్పటివరకు కొన్ని వేల మందికి పైగా వీక్షించారు. అంతేకాకుండా కొంతమంది ఈ వీడియోను చూసి కామెంట్లు కూడా పెడుతున్నారు. ఈ వీడియోను ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్సీ ద్వారా సృష్టించి కావాలని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారని తెలిపారు. ఏది ఏమైనా ఈ వీడియోని చూస్తే, తప్పకుండా ఇది కేవలం ఆర్టిఫిషియన్ ఇంటెలిజెన్సీ సృష్టించిన వీడియో గానే అనిపిస్తుంది.

Also Read: King Cobra Video: కింగ్ కోబ్రా తలపై ప్లాస్టిక్ డబ్బా పెట్టి.. ఏం చేస్తున్నారో మీరే చూడండి..

