/కట్టెల పొయ్యిలో 8 అడుగుల కింగ్ కోబ్రా.. బుసలు కొడుతూ పడగ విప్పిన వీడియో వైరల్!

8-foot Cobra Video Watch: పాము పేరు వింటేనే చాలామందికి ఒంట్లో భయం మొదలవుతూ ఉంటుంది. అలాంటిది ప్రపంచంలోనే అత్యంత విషపూరితమైన ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా నేరుగా మన ఇంట్లోని వంట పొయ్యిలో తిష్ట వేసి కూర్చొని ఉంటే? ఊహించడానికి భయంగా ఉంది కదూ.. ఇప్పుడు ఇలాంటి ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. పాత ఇంటి ఆవరణలోని కట్టెల పొయ్యిలో దూరిన ఒక భారీ నాగుపాము వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.. ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లు కూడా పెడుతున్నారు..
వైరల్ అవుతున్న ఆ వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే. ఒక పాత పెంకుటింటి ముందు వంట చేసుకునేందుకు ఏర్పాటు చేసిన సాంప్రదాయ మట్టి కట్టెల పొయ్యి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ పొయ్యి లోపల అప్పటికే ఒక భారీ 8 నుంచి 9 అడుగులు కలిగిన కింగ్ కోబ్రా నక్కి కూర్చుని ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. ఎవరైతే దగ్గరికి వస్తున్నారన్న అలికిడి రాగానే.. అది పోయి పైభాగం నుంచి తలను పైకి లేపి భారీ పడగల విప్పేసింది.. తీవ్ర ఆగ్రహంతో బుసలు కొడుతూ.. క్షణాల్లో ఎవరిపై దాడి చేస్తుందో అన్న రీతిలో ఉగ్రరూపం ప్రదర్శించడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా చూడొచ్చు. ఆ పాము పరిమాణంతో పాటు అది నిలబడిన తీరు చూస్తుంటే ఒళ్లు గగుర్పొడవడం ఖాయం..
ఈ వీడియోను ఎవరి చిత్రీకరించారు? ఎక్కడ జరిగింది? అని విషయంపై స్పష్టమైన సమాచార ఇంకా రాలేకపోయినప్పటికీ.. గ్రామీణ ప్రాంతానికి లేదా అడవికి చాలా దగ్గరగా ఉన్న గ్రామానికి చెందిన దృశ్యాలుగా వీడియో చూసి మీరు భావించవచ్చు. అయితే, ఈ వీడియో ఇంస్టాగ్రామ్ లో పోస్ట్ చేసిన కొద్ది రోజులకి విపరీతమైన అటెన్షన్ సంపాదించుకుంది. అంతేకాకుండా కొన్ని రోజుల వ్యవధిలోని వేల లైకులు సంపాదించడం విశేషం. ఈ వీడియోను ఇప్పటివరకు లక్షలాదిమందికి పైగా చూశారు. అంతేకాకుండా చాలామంది వివిధ రకాల అభిప్రాయాలను కామెంట్లలో వ్యక్తం చేశారు..
పాత ఇళ్లతో పాటు కట్టెల కుప్పలు, చల్లగా ఉండే చీకటి ప్రదేశాలతో పాటు ఎలుకలు ఎక్కువగా తిరిగే ప్రదేశాలు పాములకు ఎంతో అనువైన ప్రదేశాలుగా మారుతూ ఉంటాయి.. ముఖ్యంగా గ్రామాల్లోని ప్రజలు కట్టెల పొయ్యిలో వంట చేసుకునే ముందు.. ఎండు కట్టలను తీసుకునేటప్పుడు కర్రలతో తట్టి పరీక్షించుకోవడం ఎంతో మంచిది.. లేదంటే ఇలాంటి అత్యంత విషపూరితమైన కింగ్ కోబ్రాలు దాడి చేసి ప్రాణానికి ముప్పు తెప్పించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఒకవేళ ఇలా అత్యంత పొడవైన ప్రమాదకరమైన పాములు కనిపిస్తే చంపకుండా స్నేక్ క్యాచర్లకు సమాచారం అందించడం మంచిది..
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