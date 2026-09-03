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కట్టెల పొయ్యిలో 8 అడుగుల కింగ్ కోబ్రా.. బుసలు కొడుతూ పడగ విప్పిన వీడియో వైరల్!

8-foot Cobra Video: 8 నుంచి 9 అడుగులు కలిగిన ఒక ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా ఒక కట్టెల పొయ్యిలో తిష్ట వేసుకుని కూర్చుని ఉన్న ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియోలో ప్రమాదకరమైన ఆ పాము బుసలు కొడుతూ కెమెరా వైపు చూస్తూ ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా ఆ పాము ఎప్పుడు దాడి చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు మీరు క్లియర్‌గా చూడొచ్చు..ఇప్పుడు ఈ పాముకు సంబంధించిన దృశ్యాలే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 03, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 03:48 PM IST
కట్టెల పొయ్యిలో 8 అడుగుల కింగ్ కోబ్రా.. బుసలు కొడుతూ పడగ విప్పిన వీడియో వైరల్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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