Giant Rock Python Video: ఆవుల పాకలో 9 అడుగుల రాక్ పైథాన్ కలకలం.. వీడియో చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు!

Giant Rock Python Snake Video: అత్యంత పెద్ద ఇండియన్ రాక్ పైథాన్‌(Giant Rock Python)ను మురళీవాలే హౌస్లా టీమ్‌ ఎంతో సులభంగా పట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇది కాస్త వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. 

Last Updated : Nov 9, 2025, 01:27 PM IST

Giant Rock Python Snake Video Watch: ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఓ గ్రామంలో ఆవుల పాకలో అత్యంత భారీ కొండచిలువ కలకలం సృష్టించింది. ఆవులు మేత మేస్తున్న సమయంలో ఈ భారీ కొండచిలువ ఆవుల పాకలోకి సంచారం చేసింది. అయితే, ఆవులు దీనిని ముందుగానే గమనించి.. ఒక్కసారిగా అరవడం ప్రారంభించడంతో అక్కడికి ఆ పాక యజమాని చేరుకొని ఏంటని చూసేసరికి పెద్ద కొండచిలువ కనిపించింది. దీంతో వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్స్‌కి సమాచారం అందించారు. వారి రంగంలోకి దిగి.. ఈ పామును రెస్క్యూ చేసే కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఈ దృశ్యాలు చూసేందుకు అక్కడికి పెద్ద ఎత్తున గ్రామస్తులు తరలివచ్చారు. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. 

ఉదయం 5 గంటల ప్రాంతంలో ప్రమోద్ సింగ్‌కు సంబంధించిన ఆవుల పాకలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన కొండచిలువ ప్రవేశించింది. అయితే ఆవులు మేతమేస్తున్న సమయంలో ఒక్కసారి అరవడంతో అనుమానం వచ్చి ఆ వ్యక్తి పశువుల పాకను పరిశీలించాడు. దీంతో అతడికి ఆ పాక పై భాగంలో అత్యంత పెద్ద కొండచిలువ కనిపించింది. దాదాపు తొమ్మిది అడుగులు కలిగిన ఈ కొండచిలువను చూసి అతడు ఒక్కసారిగా షాక్ అయిపోయాడు. వెంటనే అప్రమత్తమై.. స్నేక్ క్యాచర్స్‌కి సమాచారం అందించారు. ఆ బృందం వెంటనే అక్కడికి చేరుకొని రెస్క్యూ కార్యక్రమం చేపట్టింది. 

ఈ రెస్క్యూ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రముఖ వన్యప్రాణి సంరక్షకులు, యూట్యూబర్ మురళీవాలే హౌస్లా క్రియాశీలక పాత్ర పోషించారు. తన బృందాన్ని తీసుకువచ్చి పాకలో పై భాగంలో ఉన్న కొండచిలువను ఎంతో సింపుల్గా పట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే, ఈ పాము అత్యంత ప్రమాదకరమైన పెద్ద ఇండియన్ రాక్ పైథాన్ అని గుర్తించారు. దాదాపు ఇది 9 నుంచి 10 అడుగు పొడవు ఉందని ఆయన తెలిపారు.. సాధారణంగా ఇలాంటి కొండచిలువలు ఆవులను ఎంతో సులభంగా మింగేయగలుగుతాయని ఆయన అన్నారు. వెంటనే ఆవుల పాకలో ఉన్న ఆవులన్నింటిని వేరే చోటికి తరలించి ఈ పాము రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టారు.

రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌లో భాగంగా..
ఇంత పెద్ద పామును పట్టుకోవడం చాలా కష్టమైన పని.. అంతేకాకుండా ఎంతగానో క్షమించాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఒక టన్నుకు పైగానే బరువుంటుంది.. కాబట్టి దీనిని పైనుంచి కిందికి చేర్చడం చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని. అయితే, ఆ బృందం దాదాపు పది నిమిషాల పాటు బాగా శ్రమించి ఎంతో జాగ్రత్తగా పెద్ద కొండచిలువ పామును కింది దింపారు. దింపి దానిని పట్టుకొని ఓ సురక్షితమైన సంచిలో బంధించారు. ఇలా బంధించిన పామును అడవిలో వదిలిపెట్టినట్లు తెలిపారు..

