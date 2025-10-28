Anaconda Video: వామ్మో.. నీటిలో నుంచి.. గాల్లో JCB ఎత్తుకు లేచిన అనకొండ పాము.. అరుదైన వీడియో..

Giant Anaconda Rising Into Air Video Viral: అనకొండ పాములు దట్టమైన అడవులతో పాటు పెద్దపెద్ద నది సమీపంలో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వీటిని చాలామంది ప్రమాదకరమైన భామలుగా భావిస్తారు. ఎందుకంటే ఇవి అత్యంత శక్తివంతమైన కండరాలను కలిగి ఉంటాయి. కాబట్టి ఎలాంటి జంతువునైన దాని శక్తివంతమైన కండరాలతో నలిపి పడేయ గలిగే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అయితే, ఇలాంటి పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు తరచుగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. వీటిని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఎంతో ఆసక్తి చూపుతారు. దీని కారణంగానే చాలామంది అనకొండ పాములకు సంబంధించిన వీడియోలను పోస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. తాజాగా ఓ అనకొండ పాము కు సంబంధించిన వీడియో కూడా వైరల్గా మారింది.
ఈ అనకొండ పాము కు సంబంధించిన వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ పాము నీటిలో ఈదుతూ కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు. అలాగే ఇదే సమయంలో నీటి ఒడ్డున ఒక జెసిబి కూడా కనిపిస్తుంది. అయితే, దీనిని గమనించిన ఆ అనకుండా పాము.. ఆ వాహనం ఉన్న దిశగా వెళ్ళింది. అయితే ఆ అనకొండ పాము ఆ వాహనం దగ్గరికి వెళ్ళగానే వెంటనే గాల్లోకి లేచింది. గాల్లోకి లేచి ఆ పాము.. జెసిబి పైకి ఎక్కేసింది.. ఈ ఎనిమిది సెకండ్లు కలిగిన వీడియో ఇప్పుడు ఊహించని స్థాయిలో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తుంది.
'ExactEmerge vs Snake' అనే యూట్యూబ్ ఛానెల్లో పోస్ట్ చేసిన ఈ వీడియోను ఇప్పటివరకు చాలామంది చూశారు. అయితే, ఏదో పనిగా నీటి ఒడ్డు పైకి వెళ్ళిన జెసిబి డ్రైవర్ కు చేదు అనుభవం ఎదురయిందని చెప్పొచ్చు. వెంటనే గాల్లోకి లేచిన తర్వాత ఆ అనకొండ పాము JCBపై పడటంతో పెద్ద శబ్దమే వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వీడియోను ఇప్పటివరకు 4.4 మిలియన్ల మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు. అంతేకాకుండా కొన్ని లక్షల మంది ఈ వీడియోను లైక్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ వీడియోను చూసిన చాలా మంది వారి అభిప్రాయాలను కామెంట్ల రూపంలో వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొంతమంది ఈ వీడియోను చూసి ఇది నిజమైంది కాదని.. ఎవరో కావాలనే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ ద్వారా వీడియోను సృష్టించి.. ఇలా యూట్యూబ్ లో పోస్ట్ చేశారని కామెంట్లలో రాస్కొస్తున్నారు. ఈ వీడియో చూసిన మరి కొంతమంది నైస్ ఎడిటింగ్ అని కామెంట్లు కూడా పెడుతున్నారు. ఏది ఏమైనా ఈ వీడియోను క్లియర్గా చూస్తే.. నిజమైన వీడియోగా కనిపించదు.. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్సీ సృష్టించిన వీడియోగా కనిపిస్తుంది..
