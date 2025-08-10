English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Giant Anaconda Video: వామ్మో.. చెట్టు పైకెక్కి చిరుత పులిని చంపిన అనకొండ.. వీడియో ఇదే..

Giant Anaconda Snake Viral Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో అనకొండ పాము చిరుత పులిని వేటాడిన వీడియో అందర్నీ పరేషాన్ చేస్తుంది. ఈ వీడియోలో చిరుత పులి ఓటమిపాలవ్వడం.. ఆ పాముకు ఆహారంగా నిలవడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది.  ఇంతకీ దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు చూశారా?

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 10, 2025, 04:29 PM IST

Giant Anaconda Snake Viral Video Watch: అడవిలో జీవరాసుల మధ్య నిత్యం పోరాటం జరుగుతూనే ఉంటుంది.. వీటికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఇందులో చాలా వీడియోలు మనల్ని ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తే.. మరికొన్ని భయాందోళనకు గురిచేస్తాయి.. తాజాగా అడవిలో వేటకు సంబంధించిన ఓ షార్ట్ వీడియో వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియోలో వారి అనకొండ చెట్టుకొమ్మపై వేలాడుతూ.. ఒక చిరుతపులి చుట్టూ చుట్టూ కొని ఉన్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే..ఓ భారీ అనకొండ పాము చెట్టుపై చుట్టుకుని.. అత్యంత ప్రమాదకరమైన చిరుత పులి శరీరాన్ని చుట్టూ చుట్టుకొని ఉండడం మీరు.. పాము ఆ చిరుత పులిని చాలా గట్టిగా పట్టుకొని.. అది నిస్సహాయంగా గాలిలో వేలాడుతున్నట్లు కూడా మీరు చూడొచ్చు. చిరుత పులిక ఎలాంటి కదలికలు లేకపోవడం వల్ల అది నిర్జీవంగా కనిపించడం కూడా మనం గమనించవచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ఓ షార్ట్ వీడియోనే సోషల్ మీడియాను కుదిపేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు చూసి చాలామంది ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.

ఈ అనకొండ పాముకు సంబంధించిన వీడియోకు "న్యూ! స్నేక్ సర్ప్రైజెస్ 5 లెగ్డ్ జంగిల్ క్యాట్!" అని క్యాప్షన్ పెట్టి యూట్యూబ్లో వదిలారు. సహజంగా అనకొండ పాములు ఎంతో ప్రమాదకరమైనవని మనందరికీ తెలిసిందే. అయితే ఈ పాములు పెద్ద పెద్ద జంతువులను సైతం ఎంతో సులభంగా వేటాడగలుగుతాయి. ఇవి అత్యంత శక్తివంతమైన కండరాలను కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని పట్టుకుంటే అసలు వదిలిపెట్టవు. ఈ పాము ఏ జంతువు పైన దాడి చేస్తే ముందుగా దాని తలభాగాన్ని దాడి చేసి ఆ తర్వాత తన శక్తివంతమైన కండరాలతో కలిగిన శరీరంతో శరీరాన్ని అంతా చుట్టేస్తుంది..

అడవిలో ఇలాంటి జంతువుల దాడులు కామన్.. పాములు ఆహారం కోసం ఎంత పెద్ద చెట్లెక్కైనా చెట్లపై ఉన్న అడవి జంతువులపై దాడి చేసి ఆహారంగా మలుచుకుంటూ ఉంటాయి. సాధారణంగా కొంతమంది అడవులకు వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి దృశ్యాలను స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. అయితే ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోను చూసి చాలామంది భిన్నభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో నిజమైంది కాదని.. కేవలం AI సృష్టించిన వీడియోనే అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. సాధారణంగా ఏఐ వినియోగంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇలాంటి  వీడియోలు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఫ్యాక్ చెకింగ్ లో భాగంగా ఇది AI వీడియో అని తేలింది.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

