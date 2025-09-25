Giant Anaconda Video: నీటిలో నుంచి ఆకాశంలోకి 20 అడుగుల ఎత్తు లేచిన భారీ అనకొండ.. వీడియో..

Giant Anaconda Video Watch Here: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ అనకొండ పాము కు సంబంధించిన వీడియో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. అమెజాన్ అడవి నది తీరంలో నుంచి తీసిన వీడియో ఇప్పుడు విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. సాధారణంగా సోషల్ మీడియాలో ఎన్నో రకాల వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి కానీ ఈ వీడియో అన్నిటికంటే చాలా ప్రత్యేకమైనది గా భావించవచ్చు. ఈ వీడియోలో మీరు ఎప్పుడూ చూడని అత్యంత అతిపెద్ద అనకొండ పాములు ఉగ్రరూపంలో నదిలో అత్యంత పొడవుగా లేచిన ఘటన ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. అయితే ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో? మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియో 'ANACONDA' అనే యూట్యూబ్ ఛానెల్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోకు "SCARY: Giant snake senses our presence" అనే క్యాప్షన్ పెట్టి షేర్ చేశారు.. అయితే ఇది జూలై 2వ తేదీన విడుదల అయినప్పటికీ.. ఇప్పటివరకు పది మిలియన్లకు పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు. ఇక ఈ వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ నదిలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన అనకొండ పాము ఆకాశంలోకి 20 అడుగుల ఎత్తు లేచి.. అతి క్రూరంగా కనిపించడం మీరు చూడవచ్చు. ఇలా ఆ పాము దాదాపు ఏడు సెకండ్ల పాటు అలాగే గాల్లో ఉండడం మీరు చూడొచ్చు.
అమెజాన్ అడవుల్లో ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన అనకొండలు చాలా ఉంటాయి. ఈ అనకొండ పాములు విషపూరితమైనవి కాకపోయినా.. వాటి దృఢమైన కండరాలతో శత్రువులను సులభంగా మట్టి కరిపించగలుగుతాయి. అంతేకాకుండా వాటికున్న భారీ శరీరంతో ఒకచోటి నుంచి మరొక చోటికి చాలా నెమ్మదిగా కదులుతూ ఉంటాయి. అలాగే ఈ పాములు ఎక్కువగా అడవి పరివాహక ప్రాంతాల్లో జీవించేందుకే ఇష్టపడుతూ ఉంటాయి. అలాగే నది దగ్గరికి దాహం కోసం వచ్చిన వివిధ జంతువులను ఎంతో చాకచక్యంగా పట్టుకొని ఆహారంగా మలుచుకుంటాయి.
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోను చూసిన చాలా మంది.. వివిధ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొంతమంది అయితే ఈ వీడియోని చూసి.. నిజమైన వీడియోనే కాదని.. ఎవరో కావాలని AI వినియోగించి ఈ వీడియోని సృష్టించారని కామెంట్ లో తెలుపుతున్నారు. సాధారణంగా AI వినియోగంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఇలాంటి వీడియోలు తరచుగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. అయితే కొంతమంది తెలియని వారు ఇది నిజమైన వీడియోలోని భయపడుతూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
