Giant Anaconda Video: వామ్మో.. దాడి చేసిన అనకొండ.. ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న వృద్ధుడు.. వీడియో ఇదే..

Giant Anaconda Snake Video Viral: అమెజాన్ నదిలో జరిగిన ఒక భయంకరమైన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఓ వృద్ధుడిని భారీ అనకొండ చుట్టూ చుట్టి.. నీటిలో ముంచడం, అతడిని పాము నుంచి రక్షించడానికి పడవలో ఉన్నవారు నీటిలో నుంచి బయటికి లాగడానికి సంబంధించిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ ఘటన చూసిన చాలామంది నెటిజన్స్ ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఇలాంటి సంఘటనలు అమెజాన్ నది పరివాహక ప్రాంతాల్లో తరచుగా జరుగుతూ ఉంటాయని.. అప్పుడప్పుడు ఇలా వీడియోల రూపంలో వెలుగులోకి వస్తాయని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఒక చిన్న పడవలో కొంతమంది ప్రయాణించడం మీరు గమనించవచ్చు. అందులోనే ఒక వృద్ధుడు నీటిలో ఉండడం గమనించవచ్చు. అయితే ఆ వృద్ధుని చుట్టూ అత్యంత ప్రమాదకరమైన అమెజాన్ అనకుండా చుట్టుకుని ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే అతన్ని కాపాడేందుకు పడవలో ఉన్న కొంతమంది శతవిధాలుగా ప్రయత్నించడం మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా పడవలో ఉన్న వారంతా ఆ వృద్ధుడిని నీటిలో నుంచి లాగేందుకు ఎంత ప్రయత్నించినప్పటికీ.. ఏ మాత్రం ఆ అనకొండ పాము అతన్ని వదిలిపెట్టడం లేదు..
ఆ వృద్ధుడిని అనకుండా పాము నుంచి రక్షించేందుకు పడవలో ఉన్న వారు ఎంతగానో ప్రయత్నించారు. వారి ఎంతో ప్రయత్నించినప్పటికీ ఆ పాము వదిలిపెట్టలేకపోయింది.. చివరకు నా వృద్ధుడిని అలాగే నీటిలో ఉంచి వారు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఇప్పుడు ఈ వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నట్లు సమాచారం. ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. అయితే ఈ వీడియో చూసిన మరి కొంతమంది మాత్రం.. ఇది నిజమైంది కాదని.. ఎవరో కావాలని AI ద్వారా వీడియోని క్రియేట్ చేసి సోషల్ మీడియాలో వదిలినట్లు చెబుతున్నారు.. ఏది ఏమైనా ఇలాంటి అరుదైన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడం విశేషం.
