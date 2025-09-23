English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Giant Anaconda Video: వామ్మో.. దాడి చేసిన అనకొండ.. ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న వృద్ధుడు.. వీడియో ఇదే..

Giant Anaconda Snake Video: అమెజాన్ నదిలో ప్రయాణిస్తున్న సందర్భంలో ఓ పడవపై దాడి చేసిన భారీ అనకొండ పాముకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 23, 2025, 10:49 PM IST

Giant Anaconda Snake Video Viral: అమెజాన్ నదిలో జరిగిన ఒక భయంకరమైన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఓ వృద్ధుడిని భారీ అనకొండ చుట్టూ చుట్టి.. నీటిలో ముంచడం, అతడిని పాము నుంచి రక్షించడానికి పడవలో ఉన్నవారు నీటిలో నుంచి బయటికి లాగడానికి సంబంధించిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ ఘటన చూసిన చాలామంది నెటిజన్స్ ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఇలాంటి సంఘటనలు అమెజాన్ నది పరివాహక ప్రాంతాల్లో తరచుగా జరుగుతూ ఉంటాయని.. అప్పుడప్పుడు ఇలా వీడియోల రూపంలో వెలుగులోకి వస్తాయని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఒక చిన్న పడవలో కొంతమంది ప్రయాణించడం మీరు గమనించవచ్చు. అందులోనే ఒక వృద్ధుడు నీటిలో ఉండడం గమనించవచ్చు. అయితే ఆ వృద్ధుని చుట్టూ అత్యంత ప్రమాదకరమైన అమెజాన్ అనకుండా చుట్టుకుని ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే అతన్ని కాపాడేందుకు పడవలో ఉన్న కొంతమంది శతవిధాలుగా ప్రయత్నించడం మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా పడవలో ఉన్న వారంతా ఆ వృద్ధుడిని నీటిలో నుంచి లాగేందుకు ఎంత ప్రయత్నించినప్పటికీ.. ఏ మాత్రం ఆ అనకొండ పాము అతన్ని వదిలిపెట్టడం లేదు.. 

ఆ వృద్ధుడిని అనకుండా పాము నుంచి రక్షించేందుకు పడవలో ఉన్న వారు ఎంతగానో ప్రయత్నించారు. వారి ఎంతో ప్రయత్నించినప్పటికీ ఆ పాము వదిలిపెట్టలేకపోయింది.. చివరకు నా వృద్ధుడిని అలాగే నీటిలో ఉంచి వారు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఇప్పుడు ఈ వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నట్లు సమాచారం. ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. అయితే ఈ వీడియో చూసిన మరి కొంతమంది మాత్రం.. ఇది నిజమైంది కాదని.. ఎవరో కావాలని AI ద్వారా వీడియోని క్రియేట్ చేసి సోషల్ మీడియాలో వదిలినట్లు చెబుతున్నారు.. ఏది ఏమైనా ఇలాంటి అరుదైన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడం విశేషం.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

