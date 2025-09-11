Giant Anaconda Video Watch Now: సాధారణంగా ప్రజలు జంతువులతో పాటు కొన్ని ప్రమాదకరమైన పాములను దూరంగా ఉండి చూసేందుకే ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. అరుదుగా కొంతమంది అప్పుడప్పుడు ప్రాణాలకు తెగించి దగ్గరగా వెళ్లి చూసిన సందర్భాలు ఉంటాయి. ఇలాంటి ఒక అరుదైన దృశ్యమే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ ఉంది. ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోను చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఓ నదిలో పడవలో ప్రయాణిస్తున్న పర్యాటకులకు భారీ అనకొండ పాము కనిపించింది. అయితే వారు ఎంతో దగ్గరగా ఆ పాములు చూశారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే ఇంటర్నెట్లో చెక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
ఈ వీడియోలో ఒక పచ్చని అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్న నదిలో కొంతమంది పర్యాటకులతో ఒక పడవ ప్రయాణిస్తుంది. చివరికి వారు ఒక ఒడ్డుకు చేరుకున్నారు. ఇలా చేరుకోగానే వారికి ఊహించని ఘటన ఎదురయింది. ఒక భారీ అనకొండ పాము విశ్రాంతి తీసుకొని ఒడ్డు నుంచి నీటిలోకి మీరు గమనించవచ్చు. ఆ పాము గడ్డి కలిగిన పెద్ద ఒడ్డు నుంచి నెమ్మదిగా నీటిలోకి వెళ్తోంది. ఈ వీడియోలో పామని చూస్తున్న వారికి ఇది ఎంత పెద్ద పరిమాణంలో ఉన్నాదో చెప్పనక్కర్లేదు.
అయితే, వీడియోలో ఆ పాము నెమ్మదిగా అక్కడి నుంచి బయటికి రావడం చూసిన పర్యాటకులు అలాగే పడవలు ఉండిపోయారు. అంతేకాకుండా ఓ పర్యాటకుడు భయపడి ఊగిపోయినట్లు కూడా మీరు వీడియోలో చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలను బోట్లో ఉన్న ఒకరు తమ స్మార్ట్ ఫోన్లో చిత్రీకరించి.. సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోని ఇంటర్నెట్లో తెగ షేర్ అవుతోంది. ఈ వీడియోను చూసిన కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు భయపడి పోతున్నారు.
ఆ అనకొండ పాము వడ్డుపై నుంచి నీటిలోకి వెళ్లే సమయంలో పెద్ద శబ్దం కూడా వినిపించింది. అంతేకాకుండా ఆ పాము బరువుకు నీరు భారీ ఎత్తున గాల్లో లేచాయి. ముందుగా బోట్లో ఉన్నవారు పాము బొడ్డు నుంచి బయటికి రావడం గమనించినప్పటికీ.. పారి పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. కానీ ఆ పాము నీటిలోకి వెళ్లే సమయంలో వారొక్కసారిగా భయపడిపోయారు. ఈ ఘటనను వారు అస్సలు ఊహించలేదు. ఈ వీడియోను కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు యూట్యూబ్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు.
