Giant Anaconda Attack Video: మేకను మింగబోయిన భారీ అనకొండ.. యజమాని ఏం చేశాడో చూస్తే షాక్.. వీడియో..

Giant Anaconda Attack Video Viral: సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఇటీవలే యూట్యూబ్ షార్ట్ వీడియోలు ఎక్కువగా వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయి. సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఇలాంటి వీడియోలను చూసి ఎంతో ఆశ్చర్యానికి గురవడం వల్ల చాలామంది కావాలని ఆరుదైన దృశ్యాలకు సంబంధించిన వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. జంతువులు పాములకు సంబంధించిన వీడియోలైతే అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయి. తాజాగా కూడా ఓ వీడియో వైరల్ అవుతూ వస్తుంది. ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన అనకొండ ఒక తెల్లని మేకను మింగబోతున్న దృశ్యాలు, దానిని కాపాడేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న యజమాని.. ఈ వీడియోలో ఆశ్చర్యం కలిగించేలా చేస్తున్నాయి. అయితే, ఈ వీడియోలో ఏముందో? ఇది ఎక్కడ జరిగిందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఒక అత్యంత ప్రమాదకరమైన భారీ అనకొండ పాము తెల్లని మేక పిల్లపై దాడి చేసి.. దానిని మింగడానికి ప్రయత్నిస్తున్న దృశ్యాలు మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. అయితే, ఇదంతా పశువుల పాకపై ఉండే పైకప్పుపై జరగడం మీరు చూడొచ్చు. ఆ అనకొండ పాము తన నోటి భాగంలో మేక పిల్లను పట్టుకొని లాక్కెళ్ళడం మీరు గమనించవచ్చు. ఈ సమయంలో అది ఆ పాము నోటి నుంచి విడిపించుకోవడానికి అటూ ఇటూ కొట్టుకుంటూ అరవడం కూడా గమనించవచ్చు.
ప్రాణ భయంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న ఆ మేక పిల్లను రక్షించేందుకు అక్కడే ఉన్న ఓ యజమాని పశువుల పాక పైకప్పు ఎక్కి.. కట్టితో అనకొండ పామును చితకబాటడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే ఇదే సమయంలో ఆ పాము కూడా మేకను విడిచి పెట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తూ ఉండడం కూడా గమనించవచ్చు. ఆ పాము నెమ్మదిగా కొడుతున్న సందర్భంలో పైకప్పు నుంచి కిందికి జారి పడడం కూడా మీరు క్లియర్ గా ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. అయితే, ఇదే సమయంలో అనకొండ పాము మేకను విడిచి పెట్టేందుకు కూడా ప్రయత్నిస్తుంది. ఆ యజమాని పైకప్పు పై అలాగే ఉండి పామును కొడుతూనే ఉంటాడు.
Also Read: King Cobra Video: కింగ్ కోబ్రా తలపై ప్లాస్టిక్ డబ్బా పెట్టి.. ఏం చేస్తున్నారో మీరే చూడండి..
పాము నెమ్మది నెమ్మదిగా పైకప్పు నుంచి కిందికి జారుకోవడం కూడా క్లియర్గా చూడొచ్చు. అయితే, ఆ మేకను ఈ సమయంలోనైనా విడిచిపెడుతుందని అనుకుంటూ ఉంటారు. కొద్దిసేపు వరకు అనకొండ పాము తన నోటి భాగంలో మేక పిల్లను అలాగే ఉంచుకుంటుంది. చివరకు ఆ మేక పిల్లను నోటి నుండి వదిలేస్తుంది. దీంతో అది ప్రాణ భయంతో అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. అలాగే ఆ పాకకు దగ్గరగా ఉన్న మరికొన్ని మేకపిల్లలు కూడా ఈ అనకొండ పామును చూసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాయి. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు అక్కడున్న కొంతమంది రైతులు స్మార్ట్ఫోన్లో చిత్రీకరించి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తుంది.
Also Read: King Cobra Video: కింగ్ కోబ్రా తలపై ప్లాస్టిక్ డబ్బా పెట్టి.. ఏం చేస్తున్నారో మీరే చూడండి..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook