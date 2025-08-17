Giant Anaconda Video: వీడు పిచ్చోడా మంచోడా?.. ఏకంగా భారీ అనకొండతో సాహసం.. ఏం జరిగిందో చూడండి..

Giant Anaconda Adventure Video Watch: నిత్యం ఎన్నో రకాల వీడియోలు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇవి మనమే కాకుండా ఎంతమందినో ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి.. ముఖ్యంగా కొన్ని సరదాగా పోస్ట్ చేసిన వీడియోలు అప్పుడప్పుడు వైరల్గా కూడా మారుతూ ఉంటాయి. ఇలా ఇప్పటివరకు చాలా వీడియోలు వైరల్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ముఖ్యంగా జంతువులతో పాటు పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు షేర్ చేసిన క్షణాల వ్యవధిలోనే అప్పుడప్పుడు వైరల్ గా మారుతూ ఉంటాయి. జనాలు ఎక్కువగా సోషల్ మీడియాలో పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు చూసి ఎందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఇందులో భాగంగానే పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయి. తాజాగా ఓ పాము కు సంబంధించిన వీడియో వైరల్గా మారింది.
అడవిలో ఒక వ్యక్తి భారీ అనకొండతో పోరాడుతున్న దృశ్యాలు ఇటీవల అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి. ఈ వీడియోలో ఆ యువకుడు పెద్ద అనకొండ తలను పట్టుకుని అతని శక్తి ఎంతో అందరికీ చూపించాడు. అయితే ఇదే సమయంలో అనకొండ కూడా తనకున్న గంటల శక్తితో ఆ వ్యక్తి చుట్టూ చుట్టుకుని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసేసింది. ఇప్పుడు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో చూసి అందరూ ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. అంత పెద్ద అనకొండ పాముతో ఆ వ్యక్తి అలా ఆటలాడుకోవడమేంటని? అంటున్నారు..
వీడియోలో ఆ అత్యంత ప్రమాదకరమైన అనకొండ పాము అతడిని చుట్టుకోవడం చూస్తూ ఉంటే.. ఇలాంటి సాహసోపేతమైన చర్యలకు పాల్పడడం ఎంతవరకు సురక్షితం అనే ప్రశ్న ఇప్పుడు తలెత్తుతున్నాయి.. కొంతమంది అయితే, అతడి ధైర్యాన్ని చూసి మెచ్చుకుంటున్నారు.. మరి కొంతమంది ఇలాంటి చర్యలు చేయడం అత్యంత ప్రమాదకరమని అంటున్నారు.. అయితే, వీడియోలో ముందుగా అతడు ఆ పాముని పట్టుకునే సమయంలో దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించింది.. అతడికి పాములను నియంత్రించే శక్తి ఉంది.. కాబట్టి దాని నుంచి ఎంతో చాకచక్యంగా తప్పించుకున్నాడు. లేకపోతే అది అప్పుడే దాడి చేసి మరణించేలా చేసేదాని కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ యూట్యూబ్ షార్ట్ వీడియో అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది..
