Green Anaconda Video: వామ్మో.. యువకుడి మెడ చుట్టూ చుట్టుకున్న అనకొండ.. వీడియో ఇదే..

Giant Green Anaconda Viral Video Watch: ప్రకృతిలో అనేక వింతలు విశేషాలకు సంబంధించిన వీడియోలు నిత్యం ఏదో ఒక సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా సరిస్కృపాలకు సంబంధించిన వీడియోలైతే ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇవి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తూ ఉంటాయి. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో చూస్తే ఒళ్లు గగుర్పొడవక మానదు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన బరువైన గ్రీన్ అనకొండ ఒక యువకుడి మెడకు చుట్టుకొని అతనిని ఊపిరాడకుండా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి. ఈ వీడియో ఇంతలా వైరల్ అవ్వడానికి గల కారణాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. వీడియోలో కనిపించే ఓ యువకుడు అత్యంత భారీ అనకొండ పాములు తన భుజాలపై వేసుకుంటూ ఉంటాడు. ఆ పాము భారీ బరువుతో ఉండడం వల్ల మోయడానికి కూడా ఎంతో కష్టంగా అనిపించడం మీరు ఈ వీడియోలో యువకుడిని చూస్తే అర్థమయిపోతుంది. వీడియో మొదట్లో అంత సాధారణంగానే ఉన్నట్లు కనిపించడం మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు. ఆ తర్వాత ఒక్కసారిగా అనకొండ తన శరీరంతో ఆ వ్యక్తి మెడను గట్టిగా చుట్టేయడం మొదలుపెడుతుంది. అనకొండ పాములు ఆహారాన్ని సమకూర్చుకోవడానికి ఏమాత్రం విషాన్ని వినియోగించవు.. వాటికి ఉన్న బలమైన కండరాలతో జంతువులను చుట్టుకొని ఊపిరాడకుండా చేస్తాయి. ఇందులో భాగంగానే ఆ యువకుడు మెడకు అనకొండ పాము చుట్టుకోవడం మీరు చూడొచ్చు.
ఆ అనకొండ పాము యువకుడి మెడకు చుట్టుకున్న సమయంలోనే వీడియోలు మాట్లాడడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే ఇదే సమయంలో ఆ పాము దాని కండరాలను ఎంతో గట్టిగా సంకోచించడంతో యువకుడికి ఊపిరాడలేకుండా పోతుంది. ఇదంతా మీరు క్లియర్గా వీడియోలో కూడా చూడొచ్చు. ఈ సమయంలో ఆ యువకుడు మాట్లాడడం అసాధ్యంగా మారింది. అయినప్పటికీ యువకుడు ఏమాత్రం భయపడకుండా మెడ చుట్టూ పాము చుట్టుకుంటున్నప్పటికీ.. అలాగే మాట్లాడుతూ ఉండిపోయాడు. ఎవరికి ఆ పాము అతని మెడకు గట్టిగా బలం వినియోగించి చుట్టుకోవడంతో ఇతరుల సహాయంతో అతని మెడ నుంచి విడిపించుకున్నాడు.
ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన పాములు ఏవైనా జంతువుల చుట్టూ చుట్టుకుంటే తప్పకుండా అవి మరణించే వరకు వదిలిపెట్టవు. అవి మరణించిన తర్వాతే... వదిలిపెట్టి వాటిని ఆహారంగా అక్కడే తినేస్తాయి. అందుకే ఈ పాములను అత్యంత దృఢమైన కండరాలు కలిగిన స్నేక్స్గా కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే నిక్ ద రాంగ్లర్ టీవీ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటి వరకు ఈ షార్ట్ వీడియోను కొన్ని కోట్ల మందికి పైగా వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ వీడియోను 12 లక్షల మందికి పైగా లైక్ కూడా చేశారు.
