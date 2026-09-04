/నిద్రలో ఉన్న వ్యక్తి షర్టులోకి దూరిన కోబ్రా.. కళ్లముందే పడగ విప్పిన పాము.. వీడియో!

Giant Cobra Enters Man Shirt Video Viral: కొన్ని సందర్భాల్లో సమయస్ఫూర్తి మనిషిని ప్రాణాలు నిలబెట్టేలా చేస్తాయి.. ప్రాణం పోయేంతటి భయానక పరిస్థితి ఎదురైనప్పటికీ. కాస్త సంయమనం పాటిస్తే ప్రమాదం నుంచి ఎలా బయటపడవచ్చు.. అనే నిరూపించే ఆశ్చర్యం కలిగించే ఓ ఘటన తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది.. నిద్రపోతున్న సమయంలో అత్యంత విషపూరితమైన కోబ్రా షర్టులోకి దూరినప్పటికీ.. ఒక వ్యక్తి తనకున్న ధైర్యంతో ప్రాణాలను కాపాడుకున్న వైనం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు షాక్కు గురవుతున్నారు. అసలు ఈ వీడియో ఏంటి? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
షర్టులోకి దూరిన కోబ్రా..
గ్రామీణ ప్రాంతానికి చెందిన ఒక వ్యక్తి రోజులాగే తన మేకలను మేపేందుకు సమీపంలో ఉన్న అడవి ప్రాంతానికి వెళ్ళాడు.. మధ్యాహ్నం సమయంలో ఎండ ఎక్కువగా ఉందని.. శరీరం తీవ అలసటకు గురైందని ఒక చెట్టు నీడ చూసుకొని కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకుంటూ నిద్రలోకి జారుకున్నాడు.. అయితే చల్లదనం వెతుక్కుంటూ వచ్చిన ఒక కోబ్రా అతడి ఒంటిపైకి ఎక్కి.. ఏకంగా అతని షర్టులోకి దూరిపోయింది.. అంతేకాకుండా అతని ముఖానికి అతి సమీపంలో పడగవిప్పి కూర్చుని ఉండిపోయింది..
శిలలాగా నాకే ఉండిపోయిన ఆ వ్యక్తి..
కళ్ళముందే సాక్షాత్తు మృతి పడక విప్పి చూస్తుండడంతో.. ఆ వ్యక్తి గుండె ఒక్కసారిగా ఆగిపోయినంత పని అయిపోయింది. అయితే అలాంటి విపత్కర స్థితిలో కూడా అతను తీవ్రమైన భయాన్ని వదిలిపెట్టి సమయస్ఫూర్తి ప్రదర్శించడం విశేషం.. చిన్నపాటి కదలిక కనిపించిన పాము క్షణాల్లో కాటు వేస్తుందని గ్రహించి.. కనీసం కనురెప్ప కూడా కొట్టకుండా.. ఊపిరి బిగబట్టి శిలలాగా ఉండిపోయాడు..
కోబ్రా రెస్క్యూ ఆపరేషన్ ప్రారంభం..
ఈ భయానకరమైన దృశ్యాన్ని దూరంగా ఉన్న స్థానికులు వెంటనే గమనించినప్పటికీ.. అరచి కేకలు వేస్తే పరిస్థితి చేయి దాటిపోయుతుందని గుర్తించి సైలెంట్ గా వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ కి సమాచారం అందించడంతో వారు అక్కడికి హుటాహుటిన చేరుకున్నారు.. చిన్న పొరపాటు జరిగిన ఆ వ్యక్తి ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయే ప్రమాదం ఉందన్న నేపథ్యంలో.. సిబ్బంది అత్యంత అప్రమత్తంగా ఆపరేషన్ మొదలుపెట్టారు.. తమ వద్ద ఉన్న పరికరాలను వినియోగించి పాము దృష్టిని మరణించే ప్రయత్నం చేశారు.. ఏమాత్రం ఆ పామును రెచ్చగొట్టకుండా ఎంతో చాకచక్యంగా దానిని షర్టు లోపల నుంచి బయటికి తీసివేయడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు.. అనంతరం ఆ విష సర్పానికి ఎలాంటి హాని తలపెట్టకుండా సురక్షితంగా పట్టుకున్నారు..
ఊపిరి పీల్చుకున్న ఆ వ్యక్తి..
పామును సురక్షితంగా పట్టుకున్న తర్వాత ఆ వ్యక్తి వెంటనే నేలపై నుంచి లేచి ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అంతేకాకుండా ఆ వ్యక్తిని స్థానికులు సమీప ఆసుపత్రికి కూడా తరలించినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత అక్కడ ఆయన కుటుంబ సభ్యులు వైద్య పరీక్షలు చేయించారట.. అంతటి ప్రమాదకరమైన స్థితిలోనూ కదలకుండా గుండె ధైర్యం ప్రదర్శించిన ఆ వ్యక్తిని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు నిజంగా గ్రేట్ అంటున్నారు.. అలాగే క్షణాల వ్యవధిలో ప్రాణాలు కాపాడిన రెస్క్యూ బృందాన్ని నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తున్నారు.
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