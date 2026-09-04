Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /సోషల్
  • /నిద్రలో ఉన్న వ్యక్తి షర్టులోకి దూరిన కోబ్రా.. కళ్లముందే పడగ విప్పిన పాము.. వీడియో!

నిద్రలో ఉన్న వ్యక్తి షర్టులోకి దూరిన కోబ్రా.. కళ్లముందే పడగ విప్పిన పాము.. వీడియో!

Giant Cobra Enters Man Shirt Video: మేకలను రోజూ లాగా మేపేందుకు వెళ్లి ఓ వ్యక్తి చెట్టు కింద విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉన్నాడు.. అయితే ఇదే సమయంలో ఆ వ్యక్తి నిద్రలోకి జారుకోవడంతో అక్కడే ఉన్న ఒక ప్రమాదకరమైన కోబ్రా అతని షర్టులోకి దూరింది. ఈ సమయంలో ఆ వ్యక్తి ప్రదర్శించిన తీరు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది.. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తుంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 04, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 03:03 PM IST
నిద్రలో ఉన్న వ్యక్తి షర్టులోకి దూరిన కోబ్రా.. కళ్లముందే పడగ విప్పిన పాము.. వీడియో!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Video Viral: ఇదెందిరా సామి.. చిన్నారి కన్నయ్య బ్యాగు నుంచి తొంగి చూస్తున్న బుజ్జి దూడ.. వీడియో వైరల్..
2
3
4
5