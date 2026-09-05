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Nagamani Video: నాగమణికి కోబ్రా కాపలా.. వైరల్ వీడియో మీరు చూశారా?

Nagamani Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఒక అత్యంత విషపూరితమైన కోబ్రా నేలపై ఉన్న నాగమణికి రక్షణగా నిలిచింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అయితే, ఈ నాగమణి వీడియోకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 05, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 12:30 PM IST
Nagamani Video: నాగమణికి కోబ్రా కాపలా.. వైరల్ వీడియో మీరు చూశారా?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Nagamani Video: నాగమణికి కోబ్రా కాపలా.. వైరల్ వీడియో మీరు చూశారా?
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