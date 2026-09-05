/Nagamani Video: నాగమణికి కోబ్రా కాపలా.. వైరల్ వీడియో మీరు చూశారా?

Nagamani Video Viral: పురాణాలతో పాటు అనేక ఇతిహాసాల్లో, జానపద కథల్లో నాగమణి గురించి ఎన్నో ప్రస్తావనలు ఉన్నాయి.. నాగమణిని నాగుపాములు తమ ప్రాణాల కంటే ఎక్కువగా కాపాడుకుంటాయని.. వాటి దగ్గరికి ఎవ్వరిని రానివ్వమని పెద్దలు కొన్ని కథల్లో చెప్పేవారు.. కాలక్రమేన ఇవన్నీ కేవలం కల్పిత కథలని చాలామంది భావిస్తూ ఉంటారు.. అయితే సరిగ్గా అలాంటి నమ్మకాలనే నిజం చేసేలా తాజాగా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో వెలుగులోకి వచ్చిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటుంది. అసలు ఈ వీడియో ఏంటి? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో ఒక అద్భుతమైన కాంతితో ధగధగ మెరుస్తున్న నాగమణి నేలపై కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు.. ఆశ్చర్యకరంగా.. ఆ ప్రకాశవంతమైన మణికి అత్యంత సమీపంలో ఒక ప్రమాదకరమైన భారీ కోబ్రా పడక విప్పి రక్షణ వలయంగా నిలబడి ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. ఎవరైనా ఆ మణిని తాకడానికి వస్తే కాటు వేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ఆ పాము ఉగ్రరూపం దాల్చి ఉండడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా చూడొచ్చు.. ఆ పాము నాగమణికి రక్షణగా నిలుస్తున్నట్లు ఈ వీడియో భావన..
ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగింది. ఈ అరుదైన దృశ్యాన్ని ఎవరు చిత్రీకరించారు? అనే వివరాలు ఇంకా వెలుగులోకి రాలేదు.. అయినప్పటికీ.. మెరుస్తున్న నాగమణి పక్కనే పడగవిప్పి కోబ్రా ఎంతో భయంకరంగా ఉగ్రరూపం దాల్చి.. రక్షణగా నిలిచిన వైనం సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది.. అయితే ఈ వీడియో చూసిన చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వివిధ రకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు.
ఈ వీడియో ఇంస్టాగ్రామ్ తో పాటు ఇతర సోషల్ మీడియాలో కూడా ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు భక్తి భావంతో కామెంట్లు పెడుతూ.. గతంలో మాత్రమే విన్న అద్భుతమైన రూపంలో దర్శనమిచ్చిందని.. ఇది ప్రకృతిలో దాగివున్న దైవిక శక్తులకు నిదర్శనమని నమ్ముతూ కామెంట్లు పెడుతూ వస్తున్నారు.. ఇక మరికొంతమంది ఇది కేవలం కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ ను వినియోగించి పామును అలా డిజైన్ చేసి.. నాగమణిని పెట్టారని కామెంట్లలో పెడుతున్నారు.. ఇక మరి కొంతమంది ఎల్ఈడి బల్బు పెట్టి.. పెంచుకుంటున్న నాగుపామును అక్కడ పెట్టి వీడియో తీశారని కామెంట్లలో చెబుతూ వస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా చాలామంది ఈ వీడియోను నిజమైన వీడియోగా విశ్వసిస్తున్నారు..
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