  • Telugu News
  • సోషల్
  • Cobra Video: పిల్ల నాగును పడగ విప్పి కాపాడుకుంటున్న భారీ నాగుపాము వీడియో..

Cobra Video: పిల్ల నాగును పడగ విప్పి కాపాడుకుంటున్న భారీ నాగుపాము వీడియో..

Giant Cobra Video Viral: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఓ కింగ్ కోబ్రా తన బిడ్డను రక్షిస్తున్న దృశ్యాలు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది తల్లి ప్రేమ గొప్పదంటూ కామెంట్లు కూడా చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో మీరు కూడా చూశారా?

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 7, 2026, 07:31 PM IST

Cobra Video: పిల్ల నాగును పడగ విప్పి కాపాడుకుంటున్న భారీ నాగుపాము వీడియో..

Giant Cobra Video Watch: ప్రకృతిలో ప్రతి జీవి కన్న ప్రేమను కలిగి ఉంటుంది. తప్పకుండా పిల్లలను రక్షించేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా కఠిన పరిస్థితుల్లోనూ కూడా రక్షణగా నిలుస్తాయి. అందుకే ప్రపంచంలో కన్న ప్రేమ గొప్పదిగా భావిస్తూ ఉంటారు. తాజాగా ప్రాణాలకు తెగించి.. తన బిడ్డను రక్షిస్తున్న కింగ్ కోబ్రాకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో హైలెట్ గా నిలిచింది. ఈ వీడియోలో ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా జంతువుల దాడి నుంచి తన పిల్లను రక్షిస్తున్న దృశ్యాలు కళ్ళకు కట్టినట్లు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా వాటి రెండిటి మధ్య ఉన్న ప్రేమ కూడా మీరు గమనించవచ్చు. వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

ఈ వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. వీడియో ప్రారంభంలోనే ఓ భారీ నాగుపాము దాని పక్కనే చిన్న పిల్లపాము ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఆ పిల్ల పాము అప్రమత్తంగా ఉండడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు. సాధారణంగా పాములు ఒంటరిగా సంచారం చేస్తాయని మనందరికీ తెలుసు.. కానీ ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో దీనికి భిన్నంగా కనిపిస్తూ ఉంది. చీకటి పడిన సమయంలో నేలపై పెద్ద నాగుపాము పడగవిప్పి గంభీరంగా ఉండటం చూస్తుంటే.. ఈ పాములను ఏదో జీవి వేటాడడానికి వచ్చిందని స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది. దీని కారణంగానే తల్లి తన బిడ్డను వేటాడడానికి వచ్చిన జంతువుల నుంచి రక్షించుకునేందుకు పడక విప్పి చూస్తూ ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. 

చీకట్లో ఆ రెండు నాగుపాముల కళ్ళతో పాటు శరీరం దగ్గర మెరుస్తుంటేనే ఎవరికైనా ఒళ్లు గగుర్పొడవడం ఖాయం. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే అడవుల్లో పెట్టె కెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యాయి. అయితే, పెద్ద పాములు తన పరిసరాలను ఎంతో జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉంటాయి.. దానికి సంబంధించిన శత్రువులు దాడి చేయడానికి వస్తే.. బిడ్డలను కాపాడేందుకు ఎంతో యాక్టివ్‌గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో ఏదైనా జరిగే వీలుందని ముందుగానే గమనించి వాటి పిల్లలకు హెచ్చరికలు అందిస్తాయి. అయితే, ఈ వీడియోలో మాత్రం ఆ పాముతో పాటు పిల్ల పాము కూడా నిలబడి పడకవింపడం చూస్తుంటే.. ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నాయి. 

Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్‌ఫార్మ్స్‌లో ఊహించని స్థాయిల్లో వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ వీడియోను సుమారు 40 లక్షల మందికిపైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా పాములకైన పిల్లల పై తప్పకుండా ప్రేమ ఉంటుందని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు. మరి కొంతమంది అయితే ప్రకృతి నిజంగా ఒక అద్భుతం అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇలాంటి వీడియోలు చూసి చాలామంది సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ ఉంటారు. తాజాగా ఈ వీడియోను కూడా కొంతమంది నేటిజన్స్ షేర్ చేస్తున్నారు.

Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..

