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Cobra Video: వామ్మో.. భారీ నాగుపాము కప్పను ఎలా కక్కేసిందో చూశారా? వీడియో..

Giant Cobra Viral Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో కప్పను మింగిన పాముకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో పాము కప్పను మింగి బయటకు కక్కడం మీరు చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 13, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:46 PM IST
Cobra Video: వామ్మో.. భారీ నాగుపాము కప్పను ఎలా కక్కేసిందో చూశారా? వీడియో..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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