/రెండు కోబ్రాలు ఎదురెదురుగా.. చిన్న పాముపై భారీ కోబ్రా మెరుపు దాడి! వీడియో..

Two Cobras Video Watch: సోషల్ మీడియాలో ఎప్పటికప్పుడు రకరకాల పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఇందులోని కొన్ని వీడియోలు నెటిజన్స్ను ఎంతగానో ఆకర్శిస్తూ ఉంటాయి. తాజాగా అలాంటి ఓ వీడియోనే సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. ఒకే చోట రెండు విషపూరితమైన పాములు ఎదురుపడిన దృశ్యాలు చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఏవైనా రెండు ప్రమాదకరమైన పాములు ఒకదానికొకటి.. ఎదురు పడితే తప్పకుండా దాడి చేసుకుంటూ ఉంటాయి. అయితే, ఈ ఘటనలో ఏం జరిగింది? వీడియో ఇంతలా వైరల్ అవ్వడానికి గల కారణాలేంటో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ ఇంటి వరండాల్లో ఒకవైపు చిన్న సైజు ఇండియన్ కోబ్రా పడగవిప్పి ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా దానికి సరిగ్గా ఎదురుగా అతి భారీ పరిమాణంలో కోబ్రా పడగ విప్పి నిలబడి ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. ఇందులో కింగ్ కోబ్రా తీవ్ర ఆగ్రహంతో.. అక్కడే ఉన్న చిన్న పాము వైపే గుచ్చిగుచ్చి చూస్తూ ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. సాధారణంగా కింగ్ కోబ్రాలు ఇతర పాములను ఆహారంగా తీసుకుంటాయన్న సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే.. ఇక్కడ కూడా అదే జరిగేలా కనిపిస్తోంది.
అవతలి పాము ఏదైనా కదలిక చేసేలోపే.. ఈ కింగ్ కోబ్రా ఊహించని రీతిలో మెరుపు వేగంతో దాడికి దిగడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు. చిన్న కోబ్రా తల భాగంపై అత్యంత బలంగా కాటు వేయడం కూడా మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూడొచ్చు. అయితే, ఈ పెద్ద పాము కాటు వేయడంతో చిన్న కోబ్రా విలవిల్లాడిపోయింది. విపరీతమైన నొప్పితో మెలికలు తిరిగుతూ గిలగిలా కొట్టుకోవడం మీరు చూడొచ్చు.. దాడి చేసిన వెంటనే కింగ్ కోబ్రా కాస్త పక్కకు వెళ్లడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే, తీవ్ర గాయాలతో చిన్న పాము ప్రాణాపాయ స్థితిలోకి వెళ్లిపోయింది.
ఈ ఘటనను చూసిన ఒక వ్యక్తి కింగ్ కోబ్రాను నియంత్రించేందుకు అక్కడి చేరుకోవడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే, మనుషుల రాకను గమనించిన ఆ చిన్న కోబ్రా తీవ్ర భయాందోళనకు గురై.. తీవ్ర నొప్పి భరించలేక అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను @rafi_ahmad_maulvi అనే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతా నుంచి షేర్ చేశారు. దీనిని షేర్ చేసిన కొన్ని రోజుల వ్యవధిలోనే విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.