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రెండు కోబ్రాలు ఎదురెదురుగా.. చిన్న పాముపై భారీ కోబ్రా మెరుపు దాడి! వీడియో..

Two Cobras Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా రెండు కోబ్రాలకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో పెద్ద కోబ్రా.. చిన్న కోబ్రాపై దాడి చేస్తున్న దృశ్యాలను చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 25, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 12:32 PM IST
రెండు కోబ్రాలు ఎదురెదురుగా.. చిన్న పాముపై భారీ కోబ్రా మెరుపు దాడి! వీడియో..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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రెండు కోబ్రాలు ఎదురెదురుగా.. చిన్న పాముపై భారీ కోబ్రా మెరుపు దాడి! వీడియో..
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