/ఆటోపై భారీ మొసలి.. రోడ్డుపై వెళ్తుంటే చూసినవాళ్లంతా షాక్.. వీడియో!

Crocodile Viral Video Watch: సోషల్ మీడియా ప్రపంచంలో ప్రతిరోజు వేల సంఖ్యలతో వింతలతో పాటు విశేషాలకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. అయితే, తాజాగా ఇంటర్నట్లో చక్కర్లు కొడుతున్న ఒక వీడియోను చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. రోడ్డుపై వెళ్తున్న ఆటోరిక్షా పైకప్పుపై లగేజీని తరచుగా చూస్తూ ఉంటాం.. అయితే, ఈ వీడియోలో ఆ టాప్పై ఏకంగా ఒక భారీ మొసలిని కట్టేసి తీసుకెళ్లడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే, ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
సోషల్ మీడియా ఎక్స్లో వైరల్ అవుతున్న ఈ క్లిప్లో.. రద్దీగా ఉండే రోడ్డుపై ఒక ఆటోరిక్షా వేగంగా దూసుకెళ్లడం మీరు చూడొచ్చు.. అయితే, ఆ ఆటో వెనక నుంచి ప్రయాణిస్తున్న వాహనదారుఉ కళ్లు ఆటో పైకప్పుపైనే ఉన్నాయి. ఆటో టాప్పై ఏపుగా పెరిగిన ఒక భారీ మొసలి కదలకుండా పడుకుని ఉండి పోవడం మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఆటో వేగంగా వెళ్తున్న.. ఏ మాత్రం బయపడకుండా.. అలాగే కదలకుండా ఉండడం చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఆటోపై మొసలిని చూసి రోడ్డు గుండా వెళ్లేవారు భయపడిపోతున్నారు.
ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోవడమే.. కాకుండా రకరకాల ఫన్నీ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఈ డ్రైవర్ గుండె ధైర్యానికి సెల్యూట్ చేయాల్సిందే.. ఇంత ప్రమాదకరమైన మొసలిని నెత్తిన పెట్టుకుని ఎలా వెళ్తున్నాడు? అని కొందరు కామెంట్ చేస్తూ వస్తుండగా... మరికొందరు మొసలి తన స్టాప్ రాగానే దిగిపోతుందేమో.. అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఇలాంటి ఆటోలను ఆపితే మొసలితో ఎక్కడ ప్రమాదం ముంచుకొస్తుందోనని ట్రాఫిక్ పోలీసులు సైతం చలాన్ వేయడు.. అంటూ మరికొంతమంది ఫన్నీగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు...
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నప్పటికీ.. దీనిని ఎవరు వీడియో తీశారని కూడా తీవ్ర చర్చ కూడా విపరీతంగా జరుగుతోంది. ఆటో పైకప్పుపై ఉన్నది నిజమైన మొసలా? లేక ఏవైనా సినిమా షూటింగ్స్ కోసం ఇలా బొమ్మను ఏమైనా తయారు చేశారా? అనేది ఇంకా తెలియాల్సి ఉంటుంది. అయితే, ప్రస్తుతం చాలా మంది AI ద్వారా ఇలాంటి వీడియోలు క్రియేట్ చేసి పోస్ట్ చేశారా? వివరాలు ఇంకా చూడాల్సి ఉంటుంది.
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