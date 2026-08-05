/వామ్మె.. పామునే మింగేసిన కప్ప.. వీడియో వైరల్!

Giant Snake Video Viral: ప్రపంచంలో ఎప్పుడు ఏ జరుగుతుందో ఎవ్వరూ ఊహించలేరు.. సాధారణంగా మనందరికీ తెలిసిన జగమెరిగిన సత్యం ఏమిటంటే.. పాము కనిపిస్తే కప్ప భయంతో గజగజ వణుకుతుంది. పాము క్షణాల్లో కప్పను ఆహారంగా మార్చుకుంటుంది. చిన్నప్పటి నుంచి మనం విన్నది.. చూసింది కూడా ఇదే.. కానీ, ప్రకృతి నియమాలను తలకిందులు చేస్తూ.. ఒక ఊహించని వింత సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. పాముకే ఇతర జీవులు ఎరగా మారుతుంటే.. ఇక్కడ మరొక జీవికి అదే ఎరగా మారింది. ఏకంగా ఒక కప్పే పామును సజీవంగా మింగేస్తున్న షాకింగ్ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలుఇ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
అసలేం జరిగింది?
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియో ప్రకారం.. ఒక పెద్ద కప్ప ఒక చిన్న పామును తన నోటితో గట్టిగా పట్టుకుంది. పాము తోక భాగం నుంచి మెల్లమెల్లగా లోపలికి మింగేయం మొదలు పెట్టింది. నోటి నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఆ పాము తీవ్రంగా శ్రమించింది. తన పడగ విప్పి.. సర్వశక్తులు ఒడ్డి కప్ప పట్టు నుంచి బయటపడటానికి విఫలయత్నం చేసింది. అయితే, ఆ కప్ప మాత్రం తన పట్టును ఏమాత్రం వదలేకుండా ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. పాము ఎంత విలవిలలాడినా వదలకుండా కొద్దికొద్దిగా పామును ప్రాణాలతోనే గుటకలేస్తూ తినే ప్రయత్నం చేస్తోంది.. ఈ దృశ్యం చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ తమ కళ్ళను తామే నమ్మలేకపోతున్నారని కామెంట్స్ చేస్తూ వస్తున్నారు..
ఈ అరుదైన దృశ్యాన్ని @NayiSochHQ అనే ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు. వీడియోకు ఇది కలియుగం సామీ.. ఇక్కడ పాము కప్పను తినడం లేదు.. కప్పే పామును మింగేస్తోందని రాసుకొచ్చారు. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు రకరకాల కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఈ రోజు పాముకు టైమ్ అస్సలు బాగున్నట్లు లేదు.. అని కొందరు వ్యాఖ్యానించగా.. మరికొందరు ప్రకృతిలోని సర్వైవల్ అఫ్ ది ఫిట్టెస్ట్ నియమానికి ఇది నిదర్శనమని అంటున్నారు.
సాధారణంగా బుల్ఫ్రాగ్ (Bullfrog) రకానికి చెందిన పెద్ద కప్పలు తమ నోటికి చిక్కిన చిన్నపిట్టలు, ఎలుకలు, పురుగులతో పాటు చిన్నపాములను కూడా తింటాయని వన్యప్రాణి నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట లక్షలాది మంది వీక్షణలతో ట్రెండింగ్లో కొనసాగుతోంది. ముఖ్యంగా ఈ వీడియోను చాలా మంది సోషల్ మీడియాల్లో షేర్ చేస్తూ వస్తున్నారు.
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