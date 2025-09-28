English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Lion Vs Anaconda Viral Video: ఓ అత్యంత భారీ అనకొండ సింహం పై దాడి చేస్తున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్‌గా మారాయి. ఈ వీడియోలో ప్రమాదకరమైన అనకొండ ఉన్నట్టుండి సింహం పై దాడి చేయడం అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది.   

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 28, 2025, 09:00 AM IST

Lion Vs Anaconda Video: వామ్మో ఇదేంటి.. ఏకంగా సింహంపై దాడి చేసిన అనకొండ.. ఎప్పుడూ చూడని దృశ్యాలు ఇవే..

Lion Vs Anaconda Viral Video Watch: అన్ని జంతువుల్లో అత్యంత బలమైన జంతువు ఏదంటే అది కేవలం అడవికి రాజు సింహమే.. ఇది శక్తివంతమైన శరీరంతో పాటు దృఢమైన పళ్ళను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కత్తి కంటే పదునైన గుళ్లను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అందుకే ఇది జంతువుల పై దాడి చేసినప్పుడు అర నిమిషంలోనే దాని పనితో మట్టికరిపిస్తుంది. అయితే ఏ జంతువు కైనా ఒక సమయం వస్తుంది. ప్రదేశాన్ని బట్టి, సమయాన్నిబట్టి అంతా మారిపోతూ ఉంటుంది. ఆ సమయంలో జంతువు ఎంత బలాన్ని కలిగి ఉన్న కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో చిత్తుచిత్తు అవ్వక తప్పదు. ఇలాంటి అంశానికి నిలువెత్తు నిదర్శనమే ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియో.. అత్యంత ప్రమాదకరమైన సింహాన్ని.. భారీ అనకొండ పాము చుట్టేసిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేలా చేస్తున్నాయి..

అత్యంత భారీ అనకొండ పాము ఆఫ్రికన్ పార్కులో సింహంపై దాడి చేసిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ సింహం తన పిల్లతో కలిసి అక్కడే ఉన్న చిన్న నీటికొలను దగ్గరికి వెళ్తుంది.. దాహం తీర్చుకునేందుకు వెళ్లిన ఆ సింహం నెమ్మదిగా ఆ కొలనులో దిగి నీటిని తాగేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. అయితే ఇదే సమయంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన భారీ అనకుండా సింహం పై దాడి చేసి దాని శరీరం చుట్టూ కదలకుండా చుట్టేస్తుంది.. అంతేకాకుండా ఇదే సమయంలో అది సింహాన్ని మింగేసేందుకు కూడా ప్రయత్నిస్తుంది. 

అయితే, అనకుండా బంధిలో ఉన్న తల్లి సింహాన్ని చూసి పిల్ల సింహం విలవిలలాడిపోతుంది. ఎలాగైనా అనకొండ నుంచి తన తల్లిని రక్షించేందుకు ఆ చిన్న సింహం తన వంతుగా ఎంతగానో ప్రయత్నిస్తుంది. శక్తి మొత్తం వినియోగించినప్పటికీ ఆ పిల్ల సింహం తల్లిని ఆ ప్రమాదం నుంచి విడిపించలేక పోతుంది. ఈ ఘటన అంతా అక్కడే ఉన్న కొంతమంది పార్కు సిబ్బంది గమనిస్తూ స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో దృశ్యాలను చిత్రీకరించారు.. ఇలా చిత్రీకరించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అవ్వడం ప్రారంభించాయి..

సాధారణంగా సింహాలు అత్యంత బలమైనవే అయినప్పటికీ.. కొన్ని ప్రదేశాల్లో వాటి బలాన్ని ఉపయోగించుకోలేకపోతు ఉంటాయి.. ఇలాంటి సందర్భంలోనే ఇతర జంతువులకు ఆహారంగా మారిపోతాయని వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు. అడవుల్లో ఇలా జరగడం అత్యంత సాధారణమేనని వారు అంటున్నారు.. అలాగే ఈ వీడియోలో అనకొండ పాముకు సంబంధించిన ప్రదేశంలోకి ఆ సింహం వెళ్ళింది.. కాబట్టి తన శక్తిని వినియోగించుకోలేక పోయింది..

