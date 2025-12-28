Giant Python Video: వామ్మో.. సెకండ్ లేటైన కొండచిలువకు ఆహారంగా మిగిలిపోయేవాడు.. వీడియో..

Huge Python Video Watch Now: ప్రకృతి ఒడిలో సరదాగా గడపాలనుకొని ఆశతో వెళ్లిన పర్యటకులకు చేదు అనుభవం ఏర్పడింది. పచ్చని చెట్ల మధ్యల పారేటి సెలయేటిలో ఎంజాయ్ చేస్తున్న సమయంలో యముడిలా ఓ భారీ కొండచిలువ ప్రత్యక్షమైంది. ఇప్పుడు ఈ భయానకరమైన దృశ్యాలకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్గా మారింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. సాధారణంగా ప్రకృతిలో ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన పాములు ఉండడానికి సర్వసాధారణం. కానీ జనాల అలికిడి ఉన్న ప్రాంతాల్లోకి ఇలా ఒక్కసారిగా రావడం భయాందోళనకు గురి చేసేలా చేస్తుంది. అయితే, తాజాగా జరిగిన ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ముగ్గురు యువకులు దట్టమైన అడవి ప్రాంతంలో ప్రవహిస్తున్న నీటి ప్రవాహం వద్దకి సరదాగా గడిపేందుకు వెళ్లారు. ఒక యువకుడు ఆ నీటిలో ఆనందంతో ఈత కొడుతూ ఉండడం.. మరో యువకుడు ఒడ్డున ఉన్న రాయిపై కూర్చుని ఉండడం మీరు ఈ వీడియోలో గమనించవచ్చు. అలాగే మూడవ యువకుడు ఒడ్డున నిలబడి నీటిలోకి దూకేందుకు చూస్తూ ఉన్నాడు. చుట్టూ ఉన్న పచ్చదనంతో పాటు స్వచ్ఛమైన నీరు వారిని ఎంతగానో అలరిస్తోంది. అయితే, ఈ ప్రశాంతత ఎంతో సేపు లేకుండా పోయింది.. చివరికి ఏం జరిగిందో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు.
అంతా సాఫీగా సాగిపోతున్న క్రమంలో నదికి చాలా దగ్గరగా ఉన్న ఒడ్డున ఉన్న పొదల నుంచి ఓ భారీ కొండచిలువ ఒక్కసారిగా బయటికి రావడం వీడియోలో చూడొచ్చు. ఆ పాము పరిమాణం చూస్తే వెన్నులో వణుకు రావడం ఖాయం.. అయితే, ఆ ఒడ్డున ఉన్న యువకుడిపై దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించింది. దీనిని ముందుగానే గమనించిన ఆ యువకుడు వెంటనే ఒక్కసారిగా నీటిలో దూకాడు. ఒక నిమిషం పాటు అక్కడ ఏం జరిగిందో అర్థం కాక.. ప్రాణాలను అరిచేతిలో పెట్టుకుని నీటిలో నుంచి వారంతా అవతలి బొడ్డుకి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు.
Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..
అంతేకాకుండా దీనిని అంతా గమనించి ముందుగానే ఆ పాముని చూసిన ఒక యువకుడు మాత్రం భయంతో కేకలు వేస్తూ ఒడ్డుకు చేరుకున్నాడు. దీని అందరూ అనుసరించి.. ఆ నీటిలో నుంచి ఒడ్డుకు వెళ్ళిపోయారు.. అయితే, ఆ పాము వారి కేకలు విని వెంటనే పొదల్లోకి వెళ్లిపోయింది. దీంతో ఆ యువకులంతా ఒక్కసారిగా ఊపిరి పెళ్లి చేసుకున్నారు. 12 సెకండ్ల నిడివి గల వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది. ఈ వీడియోని ఎవరు తీసారో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతుంది.. దీనిపై కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లు కూడా చేస్తున్నారు. ఇది నిజమైన వీడియో కాదని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ సృష్టించిందని అంటున్నారు. అయితే ఇది అసలైన వీడియోను కాదో తెలుసుకోవడానికి తప్పకుండా ప్యాక్ చెక్ చేయాల్సిందే.
