Giant Cobra Snake Video Watch: ఓ గ్రామంలో ఇంటి ముందు ఉండే తులసి కోటలో ఓ భారీ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా ప్రత్యక్షమవ్వడం స్థానికంగా కలకలం సృష్టిస్తోంది. తులసి మొక్కల మధ్యలో పాము నిశ్శబ్ధంగా నక్కి ఉండడం చూసిన ఇంటి సభ్యులు వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్స్కి సమాచారం అందించారు. వారు వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని రెస్య్కూ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ వీడియోలో ఓ ఇంటి ముందు తులసి కోట ముందుగా కనిసిస్తుంది. అయితే దానికే చుట్టుకుని ఓ పెద్ద కింగ్ కోబ్రా పాము కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు. చాలా శుభప్రదమైన తులసి కోటలో విషపూరీతమైన నాగుపాము కనిపించడంతో ఆ ఇంటి కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. అయితే, ఆ తులసి కోటలో పాము అత్యంత పొడవుగా.. పడగ విప్పి కనిపిస్తూ ఉండడం మీరు చూడొచ్చు.. అంతేకాకుండా ఈ పాము తులసి మొక్క కొమ్మల మధ్య అటు ఇటూ తిరగడం మీరు గమనించవచ్చు.. అంతేకాకుండా బుసలు కొట్టడం కూడా మీరు క్లియర్గా వీడియోలో చూడొచ్చు..
స్థానికుల సమాచారం మేరకు వెంటనే మున్నా స్నేక్ రెస్క్యూయర్ అక్కడికి చేరుకున్నారు. రంగంలోకి దిగిన స్నేక్ క్యాచర్ బృదం ఆ పామును పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో పాము ఆ స్నేక్ క్యాచర్పైకి పడగ విప్పి.. బుసలు కొడుతూ దాడి చేసేందుకు కూడా ప్రత్నించింది. అయినప్పటికీ స్నేక్ క్యాచర్ ఏమాత్రం బయపడకుండా దాదాని ఎంతో సులభంగా నియంత్రించారు. అయితే, ఈ దృశ్యాలను చూడడానికి చాలా మంది అక్కడికి పెద్ద సంఖ్యలో చేరుకున్నారు.
చివరికి ఆ స్నేక్ క్యాచర్ ఎంతో ప్రమాదకరమైన పామును ఎలాంటి హాని కలిగించకుండా.. ఎంతో సులభంగా సరక్షితంగా పట్టుకున్నారు. దీనిని పట్టుకుని ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో బంధించారు. ఆ తర్వాత ఈ పామును సురక్షితమైన ప్రదేశంలో వదిలి పెట్టారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియోను చూసిన చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వారి అభిప్రాయాలను తెలుపుతున్నారు.
