Giant king Cobra Video Watch: తరచుగా సోషల్ మీడియాలో నాగుపాములకు సంబంధించిన వీడియోలు సంచలనం సృష్టిస్తూ ఉంటాయి. జనాలు ఎక్కువగా ఇలాంటి వీడియోలు చూసేందుకు ఆసక్తి చూపుతూ ఉంటారు. అందుకే షేర్ చేసిన నిమిషాల వ్యవధిలోనే మంచి ప్రజాదరణ పొందుతాయి. ముఖ్యంగా పాములను పట్టుకోవడం, స్నేక్ క్యాచర్స్ వాటితో ఆటలాడడానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు అప్పుడప్పుడు విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. తాజాగా ఓ కింగ్ కోబ్రా పాము కు సంబంధించిన వీడియో వైరల్గా మారింది. ఈ వీడియోలో పాము గ్రీన్ కంటైనర్ల నుంచి బయటికి వచ్చింది.
వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన పెద్ద కింగ్ కోబ్రా ఆకుపచ్చని రంగులో ఉన్న ప్లాస్టిక్ కంటైనర్ నుంచి బయటకు వచ్చి తలపైకి లేపడం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఆ పాము తల పైకి లేపడమే కాకుండా ఏకంగా తన పడగను కూడా విప్పి.. నిశ్చలమైన చూపులతో చుట్టూ ఉన్న వాతావరణాన్ని గమనిస్తోంది. ఈ వీడియోలో ఆ కింగ్ కోబ్రా తోక మిగతా సగం కంటైనర్ లోనే ఉంచి కేవలం తలభాగాన్ని మాత్రమే పైకి లేపి అటు ఇటు చూస్తోంది. దీంతో ఆ పాము ఎంత పొడుగు ఉంటుందనేది సరిగా కనిపించలేకపోయింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాల సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఈ వీడియోలో ఒరిజినల్ వాయిస్ లేకపోయినప్పటికీ.. ఓ సంగీతంతో దీనిని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో వీడియోలో క్లియర్గా వివరించలేదు. జస్ట్ వీడియోని మాత్రమే పోస్ట్ చేశారు. అయితే ఈ వీడియోని చూసిన కొంత మంది నిపుణులు.. ఖాళీ ప్రదేశాల్లో ఏవైనా ప్లాస్టిక్ కంటైనర్స్ ఉంటే వాటిని ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ తొలగించడం చాలా మంచిదని వారంటున్నారు. లేకపోతే ఇలా అందులోకి పాములు సంచారం చేసి వాటిని పట్టుకున్నప్పుడు దాడి చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని వారు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా పల్లె ప్రదేశాల్లో నివసించేవారు తప్పకుండా పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని బారు కోరుతున్నారు.
