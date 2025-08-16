Largest Anaconda Video: వామ్మె.. హెలికాప్టర్ కెమెరాకు చిక్కిన 50 అడుగుల అనకొండ.. వీడియో..

Largest Anaconda Video Watch Here: ప్రస్తుతం ఓ అడవి పరిసర ప్రాంతంలో ప్రశాంతంగా సాగిపోతున్న నదిలో ఒక్కసారిగా భారీ ఏదో కదులుతూ కనిపించడంతో హెలికాప్టర్లో సిబ్బంది ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. ఇది చూడడానికి చాలా పెద్ద ఆకారాన్ని కలిగి ఉంది. అయితే, దగ్గరగా చూస్తే.. రాకాసి అనకొండ అని తేలింది. హెలికాప్టర్ కెమెరాకు చిక్కిన ఈ దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. సాధారణంగా మనుషులకు దూరంగా ఉండే ఈ భారీ జీవి, జనావాసాలకు దగ్గరగా ఉండే ప్రాంతంలోకి రావడం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అయితే ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియో ఏంటో? దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
దాదాపు 50 అడుగుల పొడవుతో.. అత్యంత లావుగా ఉన్న ఈ అనకొండ నదిలో నెమ్మదిగా ఈదుతూ ముందుకు సాగుతూ కనిపించడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూడొచ్చు.. నదిలో అనకొండ కదలికలు చాలా నిదానంగా ఉన్నప్పటికీ.. దాని భారీ శరీరం నీటిలో నుంచి వెళ్తున్న తీరు చూస్తుంటే ఒళ్లు గగుర్పొడవడం గమనించవచ్చు.. హెలికాప్టర్ నుంచి రికార్డ్ అయిన ఈ వీడియోలో.. అనకొండ పరిమాణం ఎంత పెద్దగా ఉందో స్పష్టంగా మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. దాని శరీరం నదిలో తేలుతూ.. కనిపించినప్పుడు ఆ ప్రాంతంలోని చెట్ల కంటే దాని శరీర పరిమాణం చాలా పెద్దగా ఉన్నట్లు మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూడొచ్చు.
ఈ వీడియో చూసిన చాలా మంది కామెంట్లలో స్పందిస్తున్నారు.. ఇంత పెద్ద అనకొండ ఆ ప్రాంతంలో ఉండటం చాలా అరుదని కొంతమంది కామెంట్లలో పెడుతున్నారు. దీని వల్ల ఆ నది ప్రాంతంలో జీవించే ఇతర జంతువులకు, ముఖ్యంగా చిన్న జీవులకు ప్రమాదం పొంచి ఉందని మరికొంతమంది కామెంట్ చేస్తున్నారు. మరికొంతమందైతే.. ఈ భారీ అనకొండ మనుషులపై దాడి చేయగలుగుతుందా? అని కామెంట్లలో అడుగుతున్నారు.
సాధరణంగా ఇటీవల ఇలాంటి చాలా దృష్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వచ్చాయి. అయితే, కొంతమంది కావలనే ఇలా సోషల్ మీడియాలో హైప్ క్రియేట్ చేయడానికి, AI ద్వారా వీడియోలను సృష్టించి ఇలా వీడియోలు అప్లోడ్ చేస్తున్నారని తెలిపారు. అంతేకాకుండా మరికొంతమంది జనాల్లో భయాందోళనలను రేపెందుకు ఇలా వీడియోలను క్రియేట్ చేసి పోస్ట్ చేస్తున్నట్లు కూడా సమాచారం. అయితే, ఫ్యాక్ట్ చెక్లో భాగంగా ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియో నిజమైనది కాదని తేలింది.
