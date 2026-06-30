Python Attack on man video: ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో పాములు, కొండ చిలువల వీడియోలు బాగా వైరల్గా మారుతున్నాయి. చాలా మంది నెటిజన్లు వీటిని చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే షాక్ కు గురిచేస్తుంటే, మరికొన్ని వీడియోలు చూస్తే ఆశ్చర్యంకు గురిచేస్తాయి. ఈ క్రమంలో భారీ కొండ చిలువ వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోలో ఒక భారీ కొండ చిలువను కొంత మంది పట్టుకుని బంధించారు.
మరీ దాన్ని పట్టుకుని అందరికి చూపిస్తున్నారు. ఇంతలో ఒక వ్యక్తి దానితో స్టంట్ లకు దిగాడు. కొండ చిలువ నోరు తెరుచుకుని పెట్టగానే తన తలను దానిలో పెట్టాడు. ఈ నేపథ్యంలో కొండ చిలువ ఒక్కసారిగా అతనిపై దాడి చేసింది. తలను కొరికింది. అతను బాధతో విలవిల్లాడిపోయాడు.
కొండ చిలువ పట్టునుంచి తప్పించడానికి అక్కడున్న వారు ప్రయత్నాలు చేశారు. అయిన కూడా అది వదల్లేదు. చాలా సేపటి తర్వాత కొండ చిలువ తన నోరుతెరచి అతడ్ని వదిలేసింది. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.
దీన్ని చూసిన నెటిజన్ లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తంచేస్తున్నారు. మరికొంత మంది మాత్రం ఇలాంటి స్టంట్ లు అవసరమా..?.. అంటూ ఏకీపారేస్తున్నారు. మొత్తంగా కొండ చిలువ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట ట్రెండింగ్ గా మారింది. మరీ ఎంత వైలెంట్ గా దాడి చేసిందని నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.