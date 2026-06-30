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Python Attack Video: బాప్ రే.. చూస్తుండగానే వైలెంట్‌‌గా దాడి చేసిన కొండ చిలువ.. షాకింగ్ వీడియో..

Giant python Attack: కొండ చిలువను పట్టుకుని సిబ్బంది చూస్తున్నారు. మరీ ఏమైందో కానీ అది కోపంలో ఒక్కసారిగా అక్కడున్న వ్యక్తిపై దాడి చేసింది. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 30, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:02 PM IST
Python Attack Video: బాప్ రే.. చూస్తుండగానే వైలెంట్‌‌గా దాడి చేసిన కొండ చిలువ.. షాకింగ్ వీడియో..
Image Credit: python(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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