/Giant Python video: గిరిజన మహిళపై దాడి చేసిన కొండ చిలువ .. ఇంతలో ఊహించని ఘటన.. వీడియో..

Giant python attacks on Africa woman video: సాధారణంగా అడవుల్లో తరచుగా క్రూర జంతువులు, ఇతర జంతువులను వేటాడుతుంటాయి. అంతే కాకుండా ఏ మాత్రం నెగ్లీజెన్సీగా ఉన్న అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్న వారిపై అవి దాడులు చేస్తాయి. అయితే చాలా మంది అడవుల్లోకి కట్టెల కోసం వెళ్తారు. ఈ క్రమంలో పాములు, కొండ చిలువలు కొన్నిసార్లు దాడులు చేస్తాయి. అందుకు అడవులలోచాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఏ ప్రమాదం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో ఎవరుచెప్పలేరు. ఈ క్రమంలో ఆఫ్రికాలో కొంత మంది గిరిజనులు అడవుల్లోకి వంట చెరుకు కోసం వెళ్లారు. ఇంతలో భారీ కొండ చిలువ ఒక గిరిజన మహిళపై దాడి చేసి ఆమెను చుట్టేసుకుంది. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్ గా మారింది.
🐍 ఆఫ్రికాలో వేటకు వెళ్లిన మహిళపై కొండచిలువ దాడి.. !!!
⚡ ఆఫ్రికాలో గిరిజన హంటర్ మహిళలు పొదల్లో వేటకు వెళ్తుండగా, ఒక మహిళపై పెద్ద కొండచిలువ దాడి చేసి పూర్తిగా చుట్టేసింది.
⚡ వెంటనే స్పందించిన మిగతా మహిళలు పరుగెత్తుకొచ్చి పామును పట్టుకుని లాగేయడంతో బాధిత మహిళ తప్పించుకుంది.… pic.twitter.com/uxtjoSSNPf
— ముచ్చట్లు | Stories • Voices • Views (@muchatlu_) September 13, 2026
ఆఫ్రికాలో గిరిజన హంటర్ మహిళలు పొదల్లో వేటకు వెళ్తుండగా, ఒక మహిళపై పెద్ద కొండచిలువ దాడి చేసి పూర్తిగా చుట్టేసింది. ఆ మహిళ మాత్రం కొండ చిలువ మూతిని గట్టిగా కాటు వేయకుండా పట్టుకుంది. దీంతో ఆమె వెంటనే బైటకు వచ్చి గట్టిగా కేకలు పెట్టింది. ఆమె అరుపులు విన్న మిగతా మహిళలు పరుగెత్తుకొచ్చి ఆమెను చుట్టుకున్న కొండ చిలువను పట్టుకుని లాగేశారు. ఈ క్రమంలో బాధిత మహిళ కొండ చిలువ దాడి నుంచి తప్పించుకుంది.
తోటి మహిళల సమయస్ఫూర్తి, ధైర్యం కారణంగా ఆ బాధిత మహిళ కొండచిలువ పిడికిలి నుంచి సురక్షితంగా ప్రాణాలతో బయటపడింది. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.
ఇక్కడ చాలా మందికి అనుమానం ఏమిటంటే.. మరీ ఇదేమన్నా ప్రాంక్ నా అని భావిస్తున్నారు. కొండ చిలువ దాడి చేయడం, సరిగ్గా మహిళలు రావడం..ఒకవేళ గిరిజన మహిళలు ఉంటే.. ఆ సమయంలో పక్కాగా ఫోన్ పట్టుకుని రికార్డు చేసినట్లు ఈ ఘటనను షూట్ చేయడం ఏంటని నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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