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Giant Python video: గిరిజన మహిళపై దాడి చేసిన కొండ చిలువ .. ఇంతలో ఊహించని ఘటన.. వీడియో..

Python video viral: ఆఫ్రికాలో వేటకు వెళ్లిన ఒక మహిళపై కొండ చిలువ దాడి చేసింది. ఆమె గట్టిగా అరుస్తు సాయం చేయాలని కేకలు వేసింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 13, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 05:12 PM IST
Giant Python video: గిరిజన మహిళపై దాడి చేసిన కొండ చిలువ .. ఇంతలో ఊహించని ఘటన.. వీడియో..
Image Credit: pythonattackonafricawoman(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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