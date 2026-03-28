Python Video: నువ్వు తోపు భయ్యా.. భారీ కొండ చిలువకే సుస్సు పోయించిన యువకుడు.. వీడియో వైరల్..

Giant python attacks on man in river video: ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో పాములు, కొండ చిలువల వీడియోలు బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా వీటిని చూసేందుకు ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. అంతే కాకుండా కొండ చిలువలను, పాములను కొంత మంది ఇంట్లో పెంచుకుంటున్నారు. ఏ మాత్రం భయంలేకుండా వాటితో చెడుగుడు ఆడుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా పాములు చాలా డెంజర్. అవి కాటుతో శరీరంలోకి నాడీ వ్యవస్థ, రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలపై, మెదడులపై తమ ప్రభావం చూపిస్తాయి. ఇక కొండ చిలువలు మనిషిపై దాడులు చేసి అవి పూర్తిగా చుట్టేసుకుంటాయి. గాలి ఆడకుండా చేసి దారుణంగా చంపేస్తాయి. ఆ తర్వాత అమాంతం మింగేస్తాయి. ఇవన్ని తరచుగా చూస్తుంటాం. ఈ క్రమంలో ఒక భారీ కొండ చిలువ నీళ్లలోకి దిగిన వ్యక్తిపై దాడి చేసింది. అతడ్ని పూర్తిగా చుట్టేసుకుంది. గాలి ఆడకుండా చేసింది.
కానీ అతను తన దైర్యంను మాత్రం వదల్లేదు. కొండ చిలువ నుంచి దాడులను శాయశక్తులా ఎదిరించాడు. నీళ్లలో దిగిన యువకుడ్ని కొండ చిలువ పూర్తిగా చుట్టేసుకుంది. కానీ అతను మాత్రం ఏ మాత్రం భయంలేకుండా కొండ చిలువ దాడిని ఎంతో ధైర్యంతో ఎదుర్కొన్నాడు. పదే పదే అది దాడికి యత్నించిన వెనక్కు తగ్గలేదు.
చివరకు కొండ చిలువను బంధించి మరీ దాన్ని తన చేతులతో గాలి ఆడకుండా చేశాడు. కొండ చిలువకే రివర్స్ లో చుక్కలు చూపించాడు. మొత్తంగా దాని బలమైన దాడి నుంచి బైటపడ్డాడు.
ఆ యువకుడిపై కొండ చిలువ దాడికి చెందిన ఘటన అక్కడున్న సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యింది. ఇది కాస్త ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు రియల్లీ అతని ధైర్యంకు సలాం అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఆ సమయంలో సమయస్పూర్తితో భలే కొండ చిలువ దాడికి ఎదుర్కొన్నాడంటూ అతగాడి డెర్ నెస్ కు ఫిదా అవుతున్నారు.