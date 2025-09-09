English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Giant Python Video: వామ్మో.. ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్తున్న భారీ కొండచిలువ.. వీడియో ఇదే..

Giant Python Video Watch: అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాముకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఓ పాము ప్రధాన ద్వారం నుంచి బయటికి వస్తున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హల్‌చల్‌ చేస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 9, 2025, 05:45 PM IST

Giant Python Video: వామ్మో.. ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్తున్న భారీ కొండచిలువ.. వీడియో ఇదే..

Giant Python Video Watch Telugu: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాల్లో యూట్యూబ్‌ షార్ట్‌ వీడియోలు విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొంతమంది పోస్ట్ చేసే అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాముల వీడియోలు వైరల్‌గా మారుతూ ఉంటాయి. తాజా కూడా సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో పాము ఓ ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్లడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.
  
అత్యంత ప్రమాదకరమైన కొండచిలువ ఇంట్లో నుంచి పాకుతూ బయటికి వెళ్లడం చూసి అందరూ ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆ పాము ఇంట్లో నుంచి బయటికి రావడం ప్రారంభించింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే ఇంటర్ననెట్‌లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఇక ఈ వీడియోకి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ వీడియోలో ఒక కొండచిలువ ఓ ఇంట్లో నుంచి బయటికి రావడం మీరు గమనించవచ్చు. ఇంటి ప్రధాన ద్వారం ముందు నుంచి పాము బయటికి వెళ్తోంది. ఈ వీడియోలో పాము అత్యంత భయానకంగా కనిపిస్తోంది. 

ఈ వీడియోలో పామును చూస్తుంటే దాదాపు 20 అడుగులకుపైగా ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. ఈ పాము నెమ్మదిగా పచ్చిక మైదనం గుండా బయటికి వెళ్తోంది.. ఇలా వెళ్తున్న పామును అక్కడే ఉన్న కొంతమంది స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో రికార్డ్‌ చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఊహించిన స్థాయిలో వైరల్ అవుతోంది. అయితే, ఈ వీడియోను చూసి, చాలా మంది ఇది పెంచుకున్న పామని అందుకే ఇలా ఇంది ప్రధాన ద్వారం నుంచి బయటికి వెళ్తొందని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు తెలుపుతున్నారు.

సాధారణంగా కొండచిలువలు నిర్మానుష్య ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా జీవిస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా పంట పొలాల్లో మడుగులు, నదులు వంటి ప్రాంతాల్లో జీవిస్తూ ఉంటాయి. అయితే అడవుల్లో విస్తీర్ణత తగ్గిపోవడం వల్ల చాలా వరకు పాములు మానవ నివాసాల్లోకి సంచారం చేస్తున్నాయని కొంతమంది నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో @jaysreptiles5457 అనే యూట్యుబ్‌ ఛానెల్‌ నుంచి పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోను 38 వేయిల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా లైక్‌ చేశారు. ఇప్పటికీ కొన్ని లక్షల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు. 

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

