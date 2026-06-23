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Python Video: బాప్ రే.. ఎటు కదల్లేక అవస్థలు పడుతున్న భారీ కొండ చిలువ.. అసలు ఏంమింగిందో తెలుసా..?

Python rare video:  కొండ చిలువ పాపం కదల్లేక ఇబ్బందులు పడుతుంది. దీంతో అక్కడున్న వారు గుర్తించి ఫారెస్ట్ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో ఈ విషయం కాస్త వెలుగులోకి వచ్చింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 23, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:11 PM IST
Python Video: బాప్ రే.. ఎటు కదల్లేక అవస్థలు పడుతున్న భారీ కొండ చిలువ.. అసలు ఏంమింగిందో తెలుసా..?
Image Credit: pythonvideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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