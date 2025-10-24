Giant Python Video: వామ్మో... బుడ్డోడి చుట్టూ చుట్టుకున్న కొండచిలువ.. వీడియో!

Giant Python Video Viral: అత్యంత శక్తివంతమైన పాముల్లో కొండచిలువలు ఒకటి. ఎందుకంటే ఇది దృఢమైన కండరాలను కలిగి ఉంటాయి. ఎలాంటి విషయాన్ని కరిగి లేకపోయినప్పటికీ ఇవి వాటి కండరాలతో ఇతర జంతువులపై దాడి చేసి ఆహారంగా మలుచుకుంటాయి. ముఖ్యంగా ఇవి ఎక్కువగా అమెజాన్ అడవుల్లో జీవిస్తూ ఉంటాయి. భారతదేశంలో కూడా అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. పెద్ద పెద్ద అడవుల్లో ఈ పాములు ఎక్కువగా జీవించేందుకు ఇష్టపడుతూ ఉంటాయి. అయితే గత కొద్ది రోజుల నుంచి అడవుల్లో నీటి కోరతతో పాటు ఆహార కొరత ఏర్పడడం కారణంగా.. జంతువులతో పాటు అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములు జనావాసాల్లోకి సంచారం చేయడం ప్రారంభించాయి.
పాములు ఆహారం కోసం ఇళ్లలో ఉండే ఎలకల కోసం ఏకంగా జనాలు తిరిగే ప్రదేశాల్లోకి సంచారం చేయడం మొదలు పెట్టాయి. ముఖ్యంగా ఎండాకాలంలో ఎక్కువగా జనావాసాల్లో పాములు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇళ్లలోకి కూడా సంచారం చేసి ప్రజలను బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. ఇలాంటి ఘటనలు ఇప్పటివరకు ఎన్నో జరిగాయి. అంతేకాకుండా వీటికి సంబంధించిన వీడియోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అయ్యాయి. తాజాగా కూడా సోషల్ మీడియాలో ఓ ఇంటి ప్రాంగణంలోకి సంచారం చేసిన కొండచిలువకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతుంది.
తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన కొండచిలువతో పాటు ఓ చిన్న బుడ్డోడు కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే, ఆ కొండచిలువ ఆ బుడ్డోడి చుట్టూ చుట్టుకొని.. ఆ పిల్లోడు వెనుక భాగం నుంచి వెళ్లిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే ఇది చూసిన ఆ పిల్లోడు కూడా ఏ మాత్రం భయపడకుండా అక్కడే కూర్చుని ఉండడం గమనించవచ్చు. ఆ పాము కదులుతున్న సమయంలో ఆ బుడ్డోడు ఏడవడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు.
ఈ వీడియోని ఎవరు తీశారో కానీ.. పిల్లాడు ప్రమాదకరమైన స్థితిలో ఉన్నడని తెలుసుకున్నప్పటికీ.. ఎలా రక్షించాలని ఆలోచన రాకుండా వీడియో తీయాలని ఆలోచన రావడం చాలా గ్రేట్ అని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. అయితే, ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది ఇది కేవలం ఏఐ జనరేట్ చేసిందని.. ఎవరో కావాలని ఇలా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ టూల్స్ను వినియోగించి వీడియోలు సృష్టించి పోస్ట్ చేస్తున్నారని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
