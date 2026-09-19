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Giant Python Video: వామ్మె.. జింకను గుటుక్కున మింగేస్తున్న భారీ కొండ చిలువ.. వీడియో వైరల్..

Python Attack on deer: భారీ కొండ చిలువ జింకపై దాడి చేసింది. ఆ తర్వాత అది నెమ్మదిగా దాన్ని మింగుతుంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీనిని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 19, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 03:22 PM IST
Giant Python Video: వామ్మె.. జింకను గుటుక్కున మింగేస్తున్న భారీ కొండ చిలువ.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: pythonvideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Giant Python Video: వామ్మె.. జింకను గుటుక్కున మింగేస్తున్న భారీ కొండ చిలువ.. వీడియో వైరల్..
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