/Giant Python Video: వామ్మె.. జింకను గుటుక్కున మింగేస్తున్న భారీ కొండ చిలువ.. వీడియో వైరల్..

Giant pythons swallows wild deer video: ఇటీవల పాములు, కొండ చిలువల వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా వీటిని చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. ఇటీవల కురుస్తున్న భారీ వర్షాల వల్ల తరచుగా కొండ చిలువలు, పాములు జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. అందుకే తరచుగా పాముల కాటు ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. అయితే.. కొండ చిలువలు చాలా డెంజర్ గా ఉంటాయి. అవి మనుషులపై లేదా జంతువులపై దాడి చేస్తాయి. శరీరమంతా చుట్టుకుని,ఊపిరాడకుండా చేసి చంపేసి ఆ తర్వాత మింగేస్తాయి. అందుకే చెట్లలోకి వెళ్లినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని పెద్దలు చెబుతుంటారు.
🐍 కొండచిలువ నోట్లో చిక్కుకున్న జింక...
భారీ కొండచిలువ ఒక జింకను నీటి వైపు ఈడ్చుకెళ్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.#Python #ViralVideo pic.twitter.com/CxrIUQ4rGf
— ముచ్చట్లు | Stories • Voices • Views (@muchatlu_) September 19, 2026
ఈ నేపథ్యంలో అడవిలో తరచుగా కొండ చిలువలు మనుషులతో పాటు, ఇతర జంతువులపై కూడా దాడులు చేస్తాయి. వాటిని చుట్టుకుని ఆ తర్వాత మింగేస్తాయి. ప్రస్తుతం ఒక భారీ కొండ చిలువ అడవిలో ఒక జింకపై దాడి చేసింది. ఆతర్వాత నెమ్మదిగా దాన్ని తనవైపుకు లాక్కుంటుంది.
తొలుత జింకమీద దాడి చేసిన కొండ చిలువ.. ఆతర్వాత తనవైపుకు లాక్కుని మింగుతుంది. దానికి తగ్గట్టుగా తన శరీరంను ముందుకు, వెనక్కు కదిలిస్తు ముందుకు ప్రయాణిస్తుంది. ఈ కొండ చిలువ ఎంత వైలెంట్ గా జింక మీద దాడి చేసిందొ పాపం.. అది ఎటు కదల్లేక విగత జీవిగా మారిపోయింది.
ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా తనవైపుకు లాక్కుని జింకను మింగేస్తుంది. ఈ ఘటనను ఆ మార్గంలో వెళ్తున్న వారు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.
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