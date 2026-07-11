/నడిరోడ్డుపై పిల్లల్ని కన్న భారీ పాము.. సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తున్న అరుదైన వీడియో!

Giant Snake Video Watch: సోషల్ మీడియా ప్రపంచంలో నిత్యం ఎన్నో వింతలు, విశేషాలకు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా జంతువులు, పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు నెటిజన్లను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటాయి. తాజాగా అంతర్జాలంలో హల్చల్ చేస్తున్న ఒక వీడియో చూస్తే.. మాత్రం ఎవరైనా సరే ఆశ్చర్యపోవడం ఖాయం. అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఒక పాము.. నడిరోడ్డుపై పిల్లలకు జన్మనిస్తున్న అరుదైన దృశ్యం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా కొన్ని పాములు గుడ్లు పెట్టి.. వాటిని పొదిగి పిల్లల్ని చేస్తూ ఉంటాయి.. కానీ కొన్ని రకాల అత్యంత విషపూరితమైన పాములు నేరుగా పిల్లలకే జన్మనిస్తాయి.. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో సరిగ్గా ఇదే జరిగింది.. ఒక రద్దీగా ఉండే రోడ్డుపైకి వచ్చిన ఓ భారీ సర్పం.. అక్కడ కదలకుండా ఆగిపోయింది.. చూస్తుండగానే అది వరుసగా మూడు పిల్ల పాములకు జన్మనిచ్చింది. అక్కడే అందరూ చూస్తుంగానే ఆ పాము పిల్లలకు జన్మనివ్వడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది.
రోడ్డుపైనే మూడు పిల్లలు..
ఈ వీడియోలో ఆ పాము నడిరోడ్డుపై కదలకుండా పడుకుని ఉండటం మనం గమనించవచ్చు.. కొద్ది క్షణాల్లోనే అది ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా దాదాపు మూడు పిల్లలను రోడ్డుపైనే ప్రసవించింది... జన్మించిన వెంటనే ఆ బుజ్జి పాములు చకచకా అటు ఇటు పాకడం కూడా మీరు వీడియోలో స్పష్టంగా చూడొచ్చు.. ఈ అద్భుతమైన దృశ్యాలను అక్కడే ఉన్న కొంతమంది స్మార్ట్ఫోన్స్లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అంతే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూనే ఉంది.
కామెంట్లు పెడుతున్న నెటిజన్స్..
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియా వేదికల్లోకి రోజుల్లోనే లక్షలాది వ్యూస్, షేర్లతో దూసుకుపోతోంది.. ఈ దృశ్యాన్ని చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. నా జీవితంలో పాము నేరుగా పిల్లల్ని కనడం ఇప్పుడే చూడటం, ప్రకృతి సృష్టి నిజంగా చాలా వింతైనదని కొందరు కామెంట్లు పెడుతుంటే.. అంత ప్రమాదకరమైన పాము నడిరోడ్డుపై పిల్లల్ని కనడం భయానకంగా ఉందని మరికొందరు భయాందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సైన్స్ పరంగా ఇవి వైపర్ జాతికి చెందినవి అయ్యి ఉంటాయని.. ఇవి గుడ్లు పెట్టకుండా నేరుగా పిల్లలకే జన్మనిస్తాయని కొందరు విశ్లేషిస్తున్నారు.
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