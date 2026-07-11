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నడిరోడ్డుపై పిల్లల్ని కన్న భారీ పాము.. సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తున్న అరుదైన వీడియో!

Giant Snake Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఒక పాము రోడ్డుపై పిల్లలకు జన్మించిన దృశ్యాలు విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఘటనను చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 11, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:46 PM IST
నడిరోడ్డుపై పిల్లల్ని కన్న భారీ పాము.. సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తున్న అరుదైన వీడియో!
Image Credit: Souce: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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