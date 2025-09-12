Girl Dance: డ్యాన్స్ చేస్తున్న అమ్మాయి డ్రస్సు ఊడిపోయింది..స్టేజిపై ఊడిన గాగ్రా పట్టుకొని చివరికి..!

Girl Dance Viral Video: ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఒక డ్యాన్స్ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అందులో, ఒక అమ్మాయి 'ఆజాద్' సినిమాలోని సూపర్ హిట్ పాట 'ఓయ్ అమ్మ'కి డ్యాన్స్ చేస్తూ కనిపించింది. అయితే అంతలోనే అనుకోకుండా ఆమె స్కర్ట్ పిన్ జారిపోయింది. అక్కడున్న వారంతా ఏం జరుగుతుందో అంటూ ఆశ్చర్యపోయారు. చివరికి ఏం జరిగిందంటే వీడియో చివరి వరకు చూడండి.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో అమ్మాయి ఘాగ్రాను ఊడిపోయిన సంఘటన జరిగింది. అయితే ఆ గాగ్రా ఊడిపోయినా జారిపోకుండా ఆమె చేసిన పనికి అంతా మెచ్చుకున్నారు. అందరి ముందు ఎలాంటి బెరుకు, భయం లేకుండా ఆమె డ్యాన్స్ పార్ట్ను పూర్తి చేసింది. ఆమె ధైర్యాన్ని మెచ్చుకుంటూ అందరూ శభాష్ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
అవును.. ఆ వీడియోలో.. ఆ అమ్మాయి వందలాది మంది ముందు తన దుస్తులను ఎలా ఆత్మవిశ్వాసంతో సర్దుకుటుందో చూడండి. అంతే కాదు, క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా పట్టు వదులుకూడదు అనే దానికి ఇది ఒక స్పష్టమైన ఉదాహరణ.
ఈ వీడియోను @gk_world_1000 అనే పేజీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేశారు. ఇప్పటివరకు 1.4 మిలియన్లకు పైగా వీక్షణలు వచ్చాయి. అది మరెవరైనా అయితే, ఆమె సిగ్గుతో డ్యాన్స్ చేయడం ఆపేసేదని.. కానీ, ఈ అమ్మాయి తన ప్రతిభ, చాతుర్యంతో ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకుందని ఒక వినియోగదారు వ్యాఖ్యానించారు.
"ఒత్తిడిలో బాగా రాణించడం" అంటే ఇలాగే ఉంటుందని మరో నెటిజన్ అన్నారు. మరో యూజర్, "అద్భుతమైన ప్రయత్నం నా సోదరి.. క్లిష్ట పరిస్థితిని మీరు ఎంత బాగా నిర్వహించారో ప్రశంసిస్తున్నారు.." అని అన్నారు. మొత్తం మీద ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.
