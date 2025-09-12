English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Girl Dance: డ్యాన్స్ చేస్తున్న అమ్మాయి డ్రస్సు ఊడిపోయింది..స్టేజిపై ఊడిన గాగ్రా పట్టుకొని చివరికి..!

Girl Dance Viral Video: ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఒక డ్యాన్స్ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అందులో, ఒక అమ్మాయి 'ఆజాద్' సినిమాలోని సూపర్ హిట్ పాట 'ఓయ్ అమ్మ'కి డ్యాన్స్ చేస్తూ కనిపించింది. అయితే అంతలోనే అనుకోకుండా ఆమె స్కర్ట్ పిన్ జారిపోయింది. అక్కడున్న వారంతా ఏం జరుగుతుందో అంటూ ఆశ్చర్యపోయారు. చివరికి ఏం జరిగిందంటే వీడియో చివరి వరకు చూడండి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 12, 2025, 12:37 PM IST

Girl Dance Viral Video: ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఒక డ్యాన్స్ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అందులో, ఒక అమ్మాయి 'ఆజాద్' సినిమాలోని సూపర్ హిట్ పాట 'ఓయ్ అమ్మ'కి డ్యాన్స్ చేస్తూ కనిపించింది. అయితే అంతలోనే అనుకోకుండా ఆమె స్కర్ట్ పిన్ జారిపోయింది. అక్కడున్న వారంతా ఏం జరుగుతుందో అంటూ ఆశ్చర్యపోయారు. చివరికి ఏం జరిగిందంటే వీడియో చివరి వరకు చూడండి. 

సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో అమ్మాయి ఘాగ్రాను ఊడిపోయిన సంఘటన జరిగింది. అయితే ఆ గాగ్రా ఊడిపోయినా జారిపోకుండా ఆమె చేసిన పనికి అంతా మెచ్చుకున్నారు. అందరి ముందు ఎలాంటి బెరుకు, భయం లేకుండా ఆమె డ్యాన్స్ పార్ట్‌ను పూర్తి చేసింది. ఆమె ధైర్యాన్ని మెచ్చుకుంటూ అందరూ శభాష్ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. 

అవును.. ఆ వీడియోలో.. ఆ అమ్మాయి వందలాది మంది ముందు తన దుస్తులను ఎలా ఆత్మవిశ్వాసంతో సర్దుకుటుందో చూడండి. అంతే కాదు, క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా పట్టు వదులుకూడదు అనే దానికి ఇది ఒక స్పష్టమైన ఉదాహరణ. 

ఈ వీడియోను @gk_world_1000 అనే పేజీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేశారు. ఇప్పటివరకు 1.4 మిలియన్లకు పైగా వీక్షణలు వచ్చాయి. అది మరెవరైనా అయితే, ఆమె సిగ్గుతో డ్యాన్స్ చేయడం ఆపేసేదని.. కానీ, ఈ అమ్మాయి తన ప్రతిభ, చాతుర్యంతో ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకుందని ఒక వినియోగదారు వ్యాఖ్యానించారు.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @nikk.trolls

"ఒత్తిడిలో బాగా రాణించడం" అంటే ఇలాగే ఉంటుందని మరో నెటిజన్ అన్నారు. మరో యూజర్, "అద్భుతమైన ప్రయత్నం నా సోదరి.. క్లిష్ట పరిస్థితిని మీరు ఎంత బాగా నిర్వహించారో ప్రశంసిస్తున్నారు.." అని అన్నారు. మొత్తం మీద ఈ వీడియో వైరల్‌గా మారింది.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

