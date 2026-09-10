Girl exits train bath room uncle enters video viral: ఇటీవల కొంత మంది యువతీ, యువకులు మరీ నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. కామంతో కన్నుమిన్ను కానకుండా పాడు పనులు చేస్తున్నారు. పబ్లిక్ గా బరితెగించి ముద్దులు, హగ్గులతో తమ కామవాంఛలను తీర్చుకుంటున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా టీనేజ్ యువతీ, యువకులు ఇటీవల బస్టాండ్ లు, మెట్రోలు, సందులు, రాత్రిపూట ఎక్కడ చాన్స్ దొరికిన కూడా కామంతో పాడు పనులు చేస్తున్నారు. ఇటీవల రైళ్లు రొమాన్స్ లకు అడ్డాలుగా మారాయని చెప్పుకొవచ్చు.
Train 🚉 के Toilet से एक लड़की बाहर निकलती है बाहर खड़े चचा जैसे ही टॉयलेट के अंदर जाते हैं।
अंदर एक आदमी पहले से ही मौजूद था चचा यह देख कर हैरान रह गए।
आजकल लोग Train को भी नहीं छोड़ रहे पब्लिक प्लेस का भी गलत...Real News pic.twitter.com/dgUcx2h7ch
— 𝗠𝗮𝗿𝗶𝘆𝗮𝗺_𝗠𝗕𝗗 (@Mariyam_MBD) September 10, 2026
కనీసం రైలులో బాత్రూమ్ లను కూడా వదలడంలేదు. కొంత మంది బాత్రూమ్లలో కూడా రొమాన్స్ లు చేసుకుంటూ రెచ్చిపోతున్నారు.ఈ కోవకు చెందిన ఒక వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్ గా మారింది.
ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక యువతి వాష్ రూమ్ కు వెళ్లింది.ఆ తర్వాత దాని నుంచి బైటకు వచ్చింది. ఆతర్వాత అక్కడే ఉన్న అంకుల్ పాపం.. బాత్రూమ్ లోకి వెళ్దామని లోపలకి వెళ్లాడు. డోర్ లాకెవెద్దామని చూసేసరికి మరో యువకుడు అక్కడే ఉన్నాడు. అతను ప్యాంట్ జిప్ ను సెట్ చేసుకుంటున్నాడు.
ఈ ఘటనతో అంకుల్ ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత యువకుడు అస్సలు ఏమిజరగనట్లు అక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా జారుకున్నాడు. ఈ ఘటనను కొంత మంది సీక్రెట్ గా వీడియో తీయడంతో ఈ రచ్చవెలుగులోకి వచ్చింది. దీనిపై నెటిజన్ లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. పబ్లిక్ ప్లేసుల్లో ఆ పాడు పనులు ఏంటని మండిపడుతున్నారు.
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