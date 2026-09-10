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Video Viral: రన్నింగ్ ట్రైన్‌లో అరాచకం.. ఒకే బాత్రూమ్‌లో ప్రేమజంట రొమాన్స్.?. ఇంతలో ట్విస్ట్.. వీడియో వైరల్..

Girl romance in train video:  యువతి బాత్రూమ్ నుంచి బైటకు వచ్చింది. ఆ తర్వాత అంకుల్  వాష్ రూమ్ లోకి వెళ్లాడు. ఇంతలో మరో యువకుడిని చూసి షాక్ అయ్యాడు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 10, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 06:02 PM IST
Video Viral: రన్నింగ్ ట్రైన్‌లో అరాచకం.. ఒకే బాత్రూమ్‌లో ప్రేమజంట రొమాన్స్.?. ఇంతలో ట్విస్ట్.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: womanintrainwashroomvideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Video Viral: రన్నింగ్ ట్రైన్‌లో అరాచకం.. ఒకే బాత్రూమ్‌లో ప్రేమజంట రొమాన్స్.?. ఇంతలో ట్విస్ట్.. వీడియో వైరల్..
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