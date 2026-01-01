English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Video Viral: రన్నింగ్ బస్సులో అరాచకం.. నిద్రలో ఉన్న యువతి ఛాతీమీద చెయ్యి వేసి.. ఆ తర్వాత.. షాకింగ్ వీడియో..

Girl harassed in karnataka running bus: యువతి నిద్రలో ఉండగా ఒకవ్యక్తి నీచంగా ప్రవర్తించాడు. అంకోలా నుంచి కర్వార్ కు వెళ్తుండగాఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీనిపైన నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 1, 2026, 01:26 PM IST
  • కర్ణాటక రన్నింగ్ బస్ లో ఘోరం..
  • యువతి నిద్రలో ఉండగా వేధింపులు..

Video Viral: రన్నింగ్ బస్సులో అరాచకం.. నిద్రలో ఉన్న యువతి ఛాతీమీద చెయ్యి వేసి.. ఆ తర్వాత.. షాకింగ్ వీడియో..

Girl Harassed While Travelling in bus from Ankola to Karwar video: ఇటీవల ఎక్కడ చూసిన కామాంధులు పేట్రెగిపోతున్నారు. పోలీసులు ఎన్ని కఠిన చట్టాలు తీసుకొచ్చిన, ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్న వీరి వంకర బుద్ది మాత్రం మారడంలేదు. మొత్తంగా బస్టాండ్ లు, మెట్రోలు, పబ్లిక్ ప్రదేశాల్లో బరితెగించి ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఆడది కన్పిస్తే చాలు పశువుల కన్నా హీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.ప్రస్తుతం రన్నింగ్ బస్సులో ఒక యువతి పట్ల టీనేజ్ యువకుడు బస్సులో వేధింపులకు పాల్పడ్డారు.ఈ ఘటనపై ఆమె తన ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తు వీడియో రిలీజ్ చేసింది.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

కర్ణాటకలో దారుణం చోటు చేసుకుంది.  అంకోలా నుంచి కర్వార్ కు వెళ్దామన యువతి బస్సు ఎక్కింది. ఆమె పక్కన ఒక యువకుడు కూర్చున్నాడు. కిటీకి పక్కన సీటు కావడంతో యువతి ఎక్కిన కాసేపటికి నిద్రలోకి జారుకుంది. అప్పుడు యువకుడు ఆమెపై దారుణంకు పాల్పడ్డారు. ఆమె నిద్రలో ఉండగా  ఆమె ఛాతీమీద చెయ్యి వేసి పైశాచీకంగా ప్రవర్తించాడు.

అంతే కాకుండా ఆమె ప్రైవేటు పార్ట్ లను తాకుతూ శునకానందం పొందుతున్నాడు. ఇంతలో యువతికి నిద్రనుంచి సడెన్ గా మెళకువ వచ్చింది. అతగాడి చెయ్యి ఆమె ఛాతీ మీద ఉండటం చూసి ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి పడింది. అతగాడు వెంటనే చెయ్యి తీసేసి అసలు ఏమి తెలియనట్లు సైలెంట్ గా కూర్చున్నాడు. ఒక్క నిమిషం ఆమె తీవ్ర ఆవేదనకు గురై.. అతడ్ని బండ బూతులు తిట్టింది.

ఇలా కాదని తన మానసిక ధైర్యంను కూడగట్టుకుని వీడియో తీసి అందరికి తెలిసేలా అతనిపై దాడి చేసింది. దీంతో డ్రైవర్ బస్సు ఆపాడు. అతను బస్సులో నుంచి దిగిపారిపోయేందుకు ప్రయత్నించాడు. వెంటనే అతడ్ని పట్టుకుని పోలీసుల దగ్గరకు తీసుకెళ్లి అతడ్ని అప్పగించారు.

 మొత్తంగా సదరు యువతి తనకు కల్గిన చేదు అనుభవంను సోషల్ మీడియాలో వీడియో తీసి షేర్ చేసింది. ఈ ఘటన అందరికి తెలియాలని, ఎవరు కూడా ఇలాంటి వేధింపులు భరించి సైలెంట్ గా ఉండవద్దని కోరింది. ఇలాంటి నీచులకు తగిన బుద్ది చెప్పాలని కూడా యువతి డిమాండ్ చేసింది. ప్రస్తుతం యువతి వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

 

