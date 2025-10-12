English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Girl in metro Video: ఓర్నాయనో.. మెట్రోలో రెచ్చిపోయిన యువతి.. అందరు చూస్తుండగా ఏకంగా.. వీడియో వైరల్..

Girl in metro Video: ఓర్నాయనో.. మెట్రోలో రెచ్చిపోయిన యువతి.. అందరు చూస్తుండగా ఏకంగా.. వీడియో వైరల్..

Teen Girl Reels in Metro rail: మెట్రోలో యవతి చేసిన పని చూసి అందరు ఒక్కసారిగా షాక్ కు గురయ్యారు. అయిన  ఆమె ఏ మాత్రం వెనక్కు తగ్గలేదు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు తిట్టిపోస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 12, 2025, 02:24 PM IST
  • రన్నింగ్ ట్రైన్ లో యువతి రీల్స్..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
7
Diwali 2025 holidays
School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
Udaya Bhanu: యాంకర్ ఉదయభాను కెరీర్‌ను నాశనం చేసింది వీళ్లే.. లిస్ట్‌లో స్టార్ సింగర్ పేరు..!
5
Udaya Bhanu
Udaya Bhanu: యాంకర్ ఉదయభాను కెరీర్‌ను నాశనం చేసింది వీళ్లే.. లిస్ట్‌లో స్టార్ సింగర్ పేరు..!
PF Balance: పీఎఫ్‌ బ్యాలెన్స్‌ నిమిషాల్లో ఈ 4 విధాలుగా చెక్‌ చేసుకోండి..!
5
PF Balance Check
PF Balance: పీఎఫ్‌ బ్యాలెన్స్‌ నిమిషాల్లో ఈ 4 విధాలుగా చెక్‌ చేసుకోండి..!
Employees Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి గిఫ్ట్‌ ఏమిటో తెలుసా?
6
govt employees
Employees Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి గిఫ్ట్‌ ఏమిటో తెలుసా?
Girl in metro Video: ఓర్నాయనో.. మెట్రోలో రెచ్చిపోయిన యువతి.. అందరు చూస్తుండగా ఏకంగా.. వీడియో వైరల్..

Girl making reels in running metro Train Video: ఇటీవల కాలంలో ఎక్కడ చూసిన యువతీ, యువకులు రీల్స్, సెల్పీల మోజులో పడి ఇష్టమున్నట్లు ప్రవర్తిస్తున్నారు. తమ ప్రాణాల్ని సైతం డెంజర్ లో పడేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఓవర్ నైట్ లో ఫెమస్ అయ్యేందుకు తమప్రాణాలతో పాటు ఇతరుల ప్రాణాల్ని రిస్క్ లో పడేసి రీల్స్ చేస్తున్నారు. వీరి వల్ల చాలా మంది తెగ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అడవులు, జలపాతాలు, కొండ ప్రాంతాలు మొదలైన చోట్ల రీల్స్ చేస్తు కాంట్రవర్సీగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

కొంత మంది మెట్రోల్లో ముద్దులు పెట్టుకుంటే, మరికొంత మంది రీల్స్ చేస్తు కాంట్రవర్సీ రాజేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం కొంత మంది ప్రవర్తన మరీ ఘోరంగా ఉంటుంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. 

సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక యువతి మెట్రోలో ఎక్కింది. అంతటితో ఆగకుండా ఆమె అందరిముందు రీల్స్ చేస్తు రెచ్చిపోయింది. చూడ్డానికి ఇబ్బందికరంగా ఉన్న పొట్టిబట్టలు వేసుకుని, హాట్ స్టెప్పులు వేస్తు అందరి ముందే పైశాచీకంగా ప్రవర్తించింది. యువతి పైత్యాన్ని రీల్స్ కూడా తీసుకుంటున్నారు.

Read more: Girl Vs Thief Video: అమ్మాయి కాదు భయ్యా.. ఆడ సివంగీ.. హైదరాబాద్‌లో పట్టపగలు దొంగను ఎలా ఉర్కించిందో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

చుట్టుపక్కల జనాలు ఉన్నరన్న విషయం కూడా ఆమె మర్చిపోయింది. మొత్తంగా ఈ రచ్చపై అక్కడున్న ప్రయాణికులు కొంత మంది ఇదేంటని మండిపడ్డారు. ఇది వైరల్ కావడంతో దీనిపై నెటిజన్లు ఇంకా వీళ్లకు పనేంలేదా అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. వీరిపై చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

girl videoGirl making Reels in metro trainVideo ViralTeen girl making reels in metrosocial media

Trending News