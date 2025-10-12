Girl in metro Video: ఓర్నాయనో.. మెట్రోలో రెచ్చిపోయిన యువతి.. అందరు చూస్తుండగా ఏకంగా.. వీడియో వైరల్..

Girl making reels in running metro Train Video: ఇటీవల కాలంలో ఎక్కడ చూసిన యువతీ, యువకులు రీల్స్, సెల్పీల మోజులో పడి ఇష్టమున్నట్లు ప్రవర్తిస్తున్నారు. తమ ప్రాణాల్ని సైతం డెంజర్ లో పడేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఓవర్ నైట్ లో ఫెమస్ అయ్యేందుకు తమప్రాణాలతో పాటు ఇతరుల ప్రాణాల్ని రిస్క్ లో పడేసి రీల్స్ చేస్తున్నారు. వీరి వల్ల చాలా మంది తెగ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అడవులు, జలపాతాలు, కొండ ప్రాంతాలు మొదలైన చోట్ల రీల్స్ చేస్తు కాంట్రవర్సీగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.
Welcome to Patna Metro. This is really fast.pic.twitter.com/fkpXNAC88g
— NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) October 11, 2025
కొంత మంది మెట్రోల్లో ముద్దులు పెట్టుకుంటే, మరికొంత మంది రీల్స్ చేస్తు కాంట్రవర్సీ రాజేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం కొంత మంది ప్రవర్తన మరీ ఘోరంగా ఉంటుంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక యువతి మెట్రోలో ఎక్కింది. అంతటితో ఆగకుండా ఆమె అందరిముందు రీల్స్ చేస్తు రెచ్చిపోయింది. చూడ్డానికి ఇబ్బందికరంగా ఉన్న పొట్టిబట్టలు వేసుకుని, హాట్ స్టెప్పులు వేస్తు అందరి ముందే పైశాచీకంగా ప్రవర్తించింది. యువతి పైత్యాన్ని రీల్స్ కూడా తీసుకుంటున్నారు.
Read more: Girl Vs Thief Video: అమ్మాయి కాదు భయ్యా.. ఆడ సివంగీ.. హైదరాబాద్లో పట్టపగలు దొంగను ఎలా ఉర్కించిందో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..
చుట్టుపక్కల జనాలు ఉన్నరన్న విషయం కూడా ఆమె మర్చిపోయింది. మొత్తంగా ఈ రచ్చపై అక్కడున్న ప్రయాణికులు కొంత మంది ఇదేంటని మండిపడ్డారు. ఇది వైరల్ కావడంతో దీనిపై నెటిజన్లు ఇంకా వీళ్లకు పనేంలేదా అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. వీరిపై చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook