English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Girls Party Video: వామ్మో.. మందేసి, దమ్ము కొడుతున్న అమ్మాయిలు.. ఆ డ్యాన్సులు మరో లెవల్.. వీడియో ..

Girls Party Video: వామ్మో.. మందేసి, దమ్ము కొడుతున్న అమ్మాయిలు.. ఆ డ్యాన్సులు మరో లెవల్.. వీడియో ..

Girls drinking and smoking party video: కొంత మంది అమ్మాయిలు మద్యం మత్తులో రెచ్చిపోయారు. ఏ మాత్రం కూడా అబ్బాయిలకు తగ్గకుండా మందు తాగుతూ, దమ్ము కొడుతు హల్ చల్ చేశారు.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 4, 2025, 08:40 PM IST
  • మందు పార్టీలు చేసుకుంటున్న అమ్మాయిలు..
  • వీడియోపై నెట్టింట రచ్చ..

Trending Photos

Samantha Sobhita: పండంటి కాపురం కూల్చేసింది.. శోభితకు, సమంత క్షమాపణ చెప్పాల్సిందే..!
5
Samantha Second Marriage
Samantha Sobhita: పండంటి కాపురం కూల్చేసింది.. శోభితకు, సమంత క్షమాపణ చెప్పాల్సిందే..!
Aloo Paratha: రోజూ ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మా ఎలా తింటున్నారు భయ్యా..ఒక్కసారి ఇది తింటే నోట్లో కరిగిపోయే టేస్ట్!
6
Aloo Paratha Recipe
Aloo Paratha: రోజూ ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మా ఎలా తింటున్నారు భయ్యా..ఒక్కసారి ఇది తింటే నోట్లో కరిగిపోయే టేస్ట్!
Goddess Lakshmi: ధనలక్ష్మీకి ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడు ధనయోగమే!
7
Goddess Lakshmi
Goddess Lakshmi: ధనలక్ష్మీకి ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడు ధనయోగమే!
Mars Transit: అంగారక గ్రహం మాయాజాలం.. 39 రోజుల్లో ఈ రాశులవారు కోటీశ్వరులవుతారు!
6
Mars Transit 2025
Mars Transit: అంగారక గ్రహం మాయాజాలం.. 39 రోజుల్లో ఈ రాశులవారు కోటీశ్వరులవుతారు!
Girls Party Video: వామ్మో.. మందేసి, దమ్ము కొడుతున్న అమ్మాయిలు.. ఆ డ్యాన్సులు మరో లెవల్.. వీడియో ..

Girls drinking and smoking party in room video: ఇటీవల కాలంలో కొంత మంది అమ్మాయిలు మరీ ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. అబ్బాయిలకు అన్నిరంగాల్లో పోటీని ఇస్తున్నాం . మరీ కొంత మంది చేసే పాడుపనుల్ని ఎందుకు చేయోద్దని అనుకుంటున్నారో ఏంటో కానీ.. పబ్లిక్లో రొమాన్స్ లకు దిగుతున్నారు. తప్పతాగి నానా హంగామా చేస్తున్నారు.  పబ్లిక్ ప్రదేశాలు, సందులు, గోందులు, మెట్రోలు, రైలు వాష్ రూమ్ లు, రాత్రి బైక్ లు, కార్ల మీద పాడుపనులు చేసుకుంటున్నారు. నార్మల్ గా అబ్బాయిలు రూమ్ లలో మందుపార్టీలు చేసుకుంటారు. తప్పతాగి, దమ్ము కొడుతు నానా హంగామాలు చేస్తారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ajay (@ajay_98213)

ఇలాంటి మనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం. కానీ కొన్నిసార్లు ఇవి పరిధిని దాటి అనుకొని ఘటనలు కూడా జరిగాయి. దీంతో పార్టీలుకాస్త.. పోలీసుల ఎంట్రీతో కాంట్రవర్సీలుగా మారిన ఘటనలు కొకొల్లలు. ప్రస్తుతం కొంత మంది అమ్మాయిలు మరీ ఘోరంగా రూమ్ లో దావత్ చేసుకున్నారు. తప్పతాగి, దమ్ము కొడుతూ, పొట్టి పొట్టి దుస్తులు వేసుకుని హంగామా చేశారు.

అంతే కాకుండా మద్య మత్తులు డ్యాన్స్ లు కూడా చేశారు. బీర్ బాటిల్ ఎత్తి దించకుండా తాగేస్తున్నారు. పది నుంచి 20 మంది వరకు అమ్మాయిలు ఈ పార్టీ చేసుకుంటున్నారు. మరీ  వారి పైత్యంను వీడియో కూడా తీసుకున్నారు. మరీ ఎవరు సోషల్ మీడియలో పోస్ట్ చేశారో కానీ అది కాస్త జెట్ స్పీడ్ లో వైరల్గా మారింది.

Read more: Black Snake Video: బాప్ రే.. మెరుపు వేగంతో బుసలు కొడుతు వెళ్తున్న నల్ల నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో..

న్యూఇయర్ కు ముందే మొదలెట్టారా.. అంటూ నెటిజన్లుఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ అబ్బాయిల డ్యాన్స్ లు, తప్పతాగడాలు చూసి చాలా మంది నెటిజన్ లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఇలా తయారయ్యారెంట్రా అంటూ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Girls party VideoVideo Viralgirls smokingnew year celebrations 2026girls drinking

Trending News