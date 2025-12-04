Girls Party Video: వామ్మో.. మందేసి, దమ్ము కొడుతున్న అమ్మాయిలు.. ఆ డ్యాన్సులు మరో లెవల్.. వీడియో ..

Girls drinking and smoking party in room video: ఇటీవల కాలంలో కొంత మంది అమ్మాయిలు మరీ ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. అబ్బాయిలకు అన్నిరంగాల్లో పోటీని ఇస్తున్నాం . మరీ కొంత మంది చేసే పాడుపనుల్ని ఎందుకు చేయోద్దని అనుకుంటున్నారో ఏంటో కానీ.. పబ్లిక్లో రొమాన్స్ లకు దిగుతున్నారు. తప్పతాగి నానా హంగామా చేస్తున్నారు. పబ్లిక్ ప్రదేశాలు, సందులు, గోందులు, మెట్రోలు, రైలు వాష్ రూమ్ లు, రాత్రి బైక్ లు, కార్ల మీద పాడుపనులు చేసుకుంటున్నారు. నార్మల్ గా అబ్బాయిలు రూమ్ లలో మందుపార్టీలు చేసుకుంటారు. తప్పతాగి, దమ్ము కొడుతు నానా హంగామాలు చేస్తారు.
ఇలాంటి మనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం. కానీ కొన్నిసార్లు ఇవి పరిధిని దాటి అనుకొని ఘటనలు కూడా జరిగాయి. దీంతో పార్టీలుకాస్త.. పోలీసుల ఎంట్రీతో కాంట్రవర్సీలుగా మారిన ఘటనలు కొకొల్లలు. ప్రస్తుతం కొంత మంది అమ్మాయిలు మరీ ఘోరంగా రూమ్ లో దావత్ చేసుకున్నారు. తప్పతాగి, దమ్ము కొడుతూ, పొట్టి పొట్టి దుస్తులు వేసుకుని హంగామా చేశారు.
అంతే కాకుండా మద్య మత్తులు డ్యాన్స్ లు కూడా చేశారు. బీర్ బాటిల్ ఎత్తి దించకుండా తాగేస్తున్నారు. పది నుంచి 20 మంది వరకు అమ్మాయిలు ఈ పార్టీ చేసుకుంటున్నారు. మరీ వారి పైత్యంను వీడియో కూడా తీసుకున్నారు. మరీ ఎవరు సోషల్ మీడియలో పోస్ట్ చేశారో కానీ అది కాస్త జెట్ స్పీడ్ లో వైరల్గా మారింది.
Read more: Black Snake Video: బాప్ రే.. మెరుపు వేగంతో బుసలు కొడుతు వెళ్తున్న నల్ల నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో..
న్యూఇయర్ కు ముందే మొదలెట్టారా.. అంటూ నెటిజన్లుఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ అబ్బాయిల డ్యాన్స్ లు, తప్పతాగడాలు చూసి చాలా మంది నెటిజన్ లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఇలా తయారయ్యారెంట్రా అంటూ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.