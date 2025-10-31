English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Girls Behaviour: అమ్మాయిలు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు గదిలో ఏం చేస్తారో తెలుసా? గూగుల్ హిస్టరీ చూస్తే మోతమోగిపోవాల్సిందే!

Girls Behaviour: అమ్మాయిలు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు గదిలో ఏం చేస్తారో తెలుసా? గూగుల్ హిస్టరీ చూస్తే మోతమోగిపోవాల్సిందే!

Girls Google Search History: మన దేశంలో 6 కోట్ల మంది మహిళలు ఎల్లప్పుడూ ఆన్‌లైన్‌లో ఉంటారని సర్వేలు చెబుతున్నాయి. ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మహిళలు ఎక్కువగా ఏ కంటెంట్ కోసం సెర్చ్ ఇస్తారనే విషయం ఇప్పుడు వెలుగులోకి వచ్చింది.   

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 31, 2025, 05:51 PM IST

Trending Photos

Business Ideas: మహిళలు ఈ ఒక్క కోర్సు నేర్చుకుంటే చాలు.. ఇంట్లో నుంచి కాలు బయటపెట్టకుండా ఈ బిజినెస్ చేస్తే నెలకు రూ. 1లక్ష వరకు సంపాదించే గోల్డెన్ ఛాన్స్..!!
8
Business Ideas
Business Ideas: మహిళలు ఈ ఒక్క కోర్సు నేర్చుకుంటే చాలు.. ఇంట్లో నుంచి కాలు బయటపెట్టకుండా ఈ బిజినెస్ చేస్తే నెలకు రూ. 1లక్ష వరకు సంపాదించే గోల్డెన్ ఛాన్స్..!!
Jemimah Rodrigues: బ్యాట్‌తో బౌండరీలు.. బ్యాంక్‌లో కోట్ల సంపాదన.. జెమీమా రోడ్రిగ్స్‌ నిక‌ర ఆస్తి ఎంతో తెలుసా..?
5
Jemimah Rodrigues Net Worth 2025
Jemimah Rodrigues: బ్యాట్‌తో బౌండరీలు.. బ్యాంక్‌లో కోట్ల సంపాదన.. జెమీమా రోడ్రిగ్స్‌ నిక‌ర ఆస్తి ఎంతో తెలుసా..?
Shani Dev: నవంబర్‌లో బలపడబోతున్న శని.. 3 రాశుల వారికి అపార ధనయోగం.. ఊహించని డబ్బే, డబ్బు..
5
Shani Dev
Shani Dev: నవంబర్‌లో బలపడబోతున్న శని.. 3 రాశుల వారికి అపార ధనయోగం.. ఊహించని డబ్బే, డబ్బు..
Chinmayi Sripada: భర్త చేతిలో దారుణంగా మోసపోయిన స్టార్‌ సింగర్‌ శ్రీపాద చిన్మయి
5
Sripada Chinmayi
Chinmayi Sripada: భర్త చేతిలో దారుణంగా మోసపోయిన స్టార్‌ సింగర్‌ శ్రీపాద చిన్మయి
Girls Behaviour: అమ్మాయిలు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు గదిలో ఏం చేస్తారో తెలుసా? గూగుల్ హిస్టరీ చూస్తే మోతమోగిపోవాల్సిందే!

Girls Google Search History: మన దేశంలో 6 కోట్ల మంది మహిళలు ఎల్లప్పుడూ ఆన్‌లైన్‌లో ఉంటారని సర్వేలు చెబుతున్నాయి. వారికి అవసరమైన దేనికైనా పరిష్కారం కోసం వారు మొదట ఆశ్రయించేది ఇంటర్నెట్ అని అంటారు. కొంతమంది అమ్మాయిలు లేదా మహిళలు ఎల్లప్పుడూ ఆన్‌లైన్‌లో ఉంటారు. అంటే వారు గూగుల్‌లో ఏదో ఒకటి వెతుకుతూ ఉంటారు. ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మహిళలు ఎక్కువగా ఏ కంటెంట్ కోసం సెర్చ్ ఇస్తారనే విషయం ఇప్పుడు వెలుగులోకి వచ్చింది.   

Add Zee News as a Preferred Source

అమ్మాయిలు తమ కెరీర్ కు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. అందుకే, దానికి సంబంధించిన సమాచారం కోసం వెతుకుతారు. వారు తమ కెరీర్ ను ఏ దిశలో కొనసాగించాలో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.

ఇప్పుడు అమ్మాయిలు తరచుగా  ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ సైట్‌లకు వెళతారు. ఇక్కడ వారు దుస్తుల డిజైన్‌లు, కొత్త కలెక్షన్‌లు, ఆఫర్‌ల గురించి ఎక్కువగా గూగుల్‌లో సెర్చ్ చేస్తున్నారు.

అందానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే అమ్మాయిలు ఫ్యాషన్, ట్రెండ్స్, బ్యూటీ ట్రీట్మెంట్స్, ఇంటి నివారణల కోసం నిరంతరం ఇంటర్నెట్‌లో శోధిస్తూ ఉంటారు.  

అమ్మాయిలలో కూడా మెహందీ క్రేజ్ కాస్త ఎక్కువగానే ఉంటుంది. అమ్మాయిలు సాధారణంగా గూగుల్‌లో లేటెస్ట్ మెహందీ డిజైన్ల కోసం శోధిస్తారు.

అమ్మాయిలు ఎక్కువగా వెతుకుతున్న వాటిలో సంగీతం ఒకటి. అమ్మాయిలు ఇంటర్నెట్‌లో రొమాంటిక్ పాటల కోసం వెతకడమే కాకుండా వాటిని వింటున్నారు. 

Also REad: IND Vs AUS: యువరాజ్‌కి పోటీ వచ్చిన శిష్యుడు..ఆస్ట్రేలియాలో అత్యంత వేగంగా హాఫ్ సెంచరీ చేసిన అభిషేక్..!

Also Read: Sara Tendulkar: సచిన్ కూతురు కోట్లు సంపాదిస్తుంది..రోజుకు రూ.30 లక్షలు..జాబ్ చేయకుండానే కోట్లకు కోట్లు!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Girls BehaviourgoogleGoogle searchGirls Google Search HistoryGirls Google Search

Trending News