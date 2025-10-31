Girls Behaviour: అమ్మాయిలు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు గదిలో ఏం చేస్తారో తెలుసా? గూగుల్ హిస్టరీ చూస్తే మోతమోగిపోవాల్సిందే!

Girls Google Search History: మన దేశంలో 6 కోట్ల మంది మహిళలు ఎల్లప్పుడూ ఆన్లైన్లో ఉంటారని సర్వేలు చెబుతున్నాయి. వారికి అవసరమైన దేనికైనా పరిష్కారం కోసం వారు మొదట ఆశ్రయించేది ఇంటర్నెట్ అని అంటారు. కొంతమంది అమ్మాయిలు లేదా మహిళలు ఎల్లప్పుడూ ఆన్లైన్లో ఉంటారు. అంటే వారు గూగుల్లో ఏదో ఒకటి వెతుకుతూ ఉంటారు. ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు మహిళలు ఎక్కువగా ఏ కంటెంట్ కోసం సెర్చ్ ఇస్తారనే విషయం ఇప్పుడు వెలుగులోకి వచ్చింది.
అమ్మాయిలు తమ కెరీర్ కు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. అందుకే, దానికి సంబంధించిన సమాచారం కోసం వెతుకుతారు. వారు తమ కెరీర్ ను ఏ దిశలో కొనసాగించాలో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.
ఇప్పుడు అమ్మాయిలు తరచుగా ఆన్లైన్ షాపింగ్ సైట్లకు వెళతారు. ఇక్కడ వారు దుస్తుల డిజైన్లు, కొత్త కలెక్షన్లు, ఆఫర్ల గురించి ఎక్కువగా గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తున్నారు.
అందానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే అమ్మాయిలు ఫ్యాషన్, ట్రెండ్స్, బ్యూటీ ట్రీట్మెంట్స్, ఇంటి నివారణల కోసం నిరంతరం ఇంటర్నెట్లో శోధిస్తూ ఉంటారు.
అమ్మాయిలలో కూడా మెహందీ క్రేజ్ కాస్త ఎక్కువగానే ఉంటుంది. అమ్మాయిలు సాధారణంగా గూగుల్లో లేటెస్ట్ మెహందీ డిజైన్ల కోసం శోధిస్తారు.
అమ్మాయిలు ఎక్కువగా వెతుకుతున్న వాటిలో సంగీతం ఒకటి. అమ్మాయిలు ఇంటర్నెట్లో రొమాంటిక్ పాటల కోసం వెతకడమే కాకుండా వాటిని వింటున్నారు.
