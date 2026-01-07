English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Video Viral: వామ్మో.. అర్దరాత్రి నడి రోడ్డు రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు.. ఏంచేశారో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

Girls perform dance on Nagin song video:  రాత్రిపూట ఇద్దరు అమ్మాయిలు అచ్చం నాగిని పాటకు పాముల్లా డ్యాన్స్ లు చేశారు. తమ పైత్యంను ఇతరులతో రికార్డు చేసుకున్నారు.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 7, 2026, 01:17 PM IST
Girls perform dance on Nagin song on highway video: సోషల్ మీడియాలో ఫెమస్ అయ్యేందుకు ఇటీవల చాలా మంది వెరైటీగా ఆలోచిస్తున్నారు. ఏదైన చేసి ఓవర్ నైట్లో ఫెమస్ అవ్వాలని రకరకాల ప్లాన్ లు వేస్తున్నారు. కొంత మంది ఎత్తైన కొండలు, జలపాతాల వద్దకు రీల్స్ చేసుకుంటున్నారు. మరికొంత మంది కాంట్రవర్సీ అయ్యే విధంగా  ప్రవర్తిస్తున్నారు. తమ ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెట్టి తమపైత్యం చూపిస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా మారాయి. కొంత మంది తప్పతాగి రీల్స్ చేస్తున్నారు.

రన్నింగ్ వాహనాల్లో, ఇతరులకు ప్రమాదం కలిగే విధంగా రీల్స్ చేస్తున్నారు. రన్నింగ్ ట్రైన్ లలో కూడా చాలా మంది రీల్స్ తీసి వివాదాస్పదంగా మారారు. మొత్తంగా ఎంతో మంది ఇటీవల రీల్స్ పిచ్చితో నెట్టింట తెగవైరల్ గా మారారు. ఇప్పుడు కూడా అర్దరాత్రి హైవేమీద ఇద్దరమ్మాయిలు నాగిని పాట పెట్టుకుని రీల్స్ చేశారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

 లక్నో కాన్పూర్ హైవేమీద రాత్రిపూట ఇద్దరమ్మాయిలు తమ పైత్యం చూపించారు. రాత్రిపూట రోడ్డు మీదకు వచ్చి నాగిని పాటకు రీల్స్ చేశారు. అంతే కాకుండా నాగిని పాట పెట్టుకుని దాని తగ్గట్టుగా డ్యాన్స్ చేశారు. ఒక యువతి పాములా కింద పడుకుని ఉంటే, మరో యువతి బూర పట్టుకుని ఊదినట్లు వెరైటీగా ప్రవర్తించింది. దీంతో ఇద్దరు కూడా అదిరిపోయేలా నాగిని పాటకు డ్యాన్స్ లు చేశారు.

Snake Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. ఫోటోలకు ఫోజులిస్తున్న కోడెనాగు.. వీడియో వైరల్..

ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెక్కడి పైత్యం రా అంటూ తిట్టిపోస్తున్నారు. రాత్రిళ్లు అసలే హైవేల మీద వాహనాలు స్పీడ్ గా వెళ్తాయి. ఇలాంటి సందర్భంలో ఈ స్టంట్ లు అవసరమా అంటూ నెటిజన్లు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

girls nagin danceVideo Viral0Trending VideoGirls nagin dance

