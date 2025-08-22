Gold Color Snake Eggs Video: గుడ్లను పొదుగుతున్న గోల్డ్ కలర్ స్నేక్ వీడియో.. తస్సాదియ్యా వీడియో మాములుగా లేదుగా.. .

Gold Color rare Snake Laying Eggs Video Watch Now: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ అరుదైన గోల్డ్ కలర్ లో మెరిసిపోతున్న నాగు పాము గుడ్లు పెడుతున్న రేర్ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో సందడి చేస్తోంది. ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా ఇన్ ఫ్ల్యూయన్సెర్స్ తమ లైఫ్ లో ఇలాంటి అరుదైన వీడియో చూడలేదని తెగ షేర్ చేస్తున్నారు. పాములు సరీసృపాల జాతికి చెందినది. ఒక పక్షులతో పాటు సరీసృపాలు సంతానం కోసం గుడ్లను పొదుగుతుంటాయి.
ప్రకృతిలో ఇవి సహజ సిద్ధమైన ప్రక్రియలు అని చెప్పాలి. తాజాగా అరుదైన దృష్యాల్లో ఒకటి తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒక బంగారు వర్ణంలో ఉన్న ఓ పాము గుడ్లను పెడుతూ పొదుగుతున్న ఓ వీడియో ఒకటి నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో ఓ ఆడపాము .. తన సంతానాన్ని ఈ ప్రపంచంలోకి తీసుకువచ్చే అపురూపమైన వీడియో ఇది. జంతువు అయినా మనుషి అయినా.. మాతృత్వం అన్నింటికీ ఒకటే అని ఈ వీడియో చూస్తే తెలుస్తుంది.
మనం ఎక్కువగా పక్షులు గుడ్లు పొదగడం వంటివి చూస్తుంటాము. కోకిల కూడా తమ గుడ్లను కాకి గూట్లో పెడుతుంటాయి. పెద్ద అయ్యకా తమ జాతి పక్షి కాదని వాటిని ఒదిలేస్తుంటాయి. తాజాగా ఈ వీడియోలో ఓ పాము గుడ్లను పొదగడం వంటివి చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట్ షేక్ చేస్తుంది.
వీడియోలోకి వెళితే.. వీడియో స్టార్టింగ్ లోనే గోల్డ్ కలర్ లో ఉన్న పాము నెమ్మదిగా గుడ్లను పెట్టడం కనిపిస్తుంది. ప్రతి గుడ్డును జాగ్రత్తగా పొదుగుతూ తన శరీరాన్ని వాటి చుట్టూ రక్షణ కవచంలా చుట్టుకోవడం మనం చూడొచ్చు. తన గుడ్లను పొదిగి పిల్లలను బయటకు తీసుకొచ్చే క్రమంలో ఓ తల్లి పడే ప్రసవ వేదన ఇందులో కనిపిస్తోంది. ఇలాంటి వీడియోను పిక్చరైజ్ చేసిన ఫోటోగ్రాఫర్ ను మెచ్చుకోకుండా ఉండలేము. పక్షుల మాదిరే పాములు కూడా గుడ్ల నుంచి పిల్లలను పొదిగే క్రమంలో ప్రశాంతంగా ఉంటాయనే విషయం ఇక్కడ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అంతేకాదు తమ పిల్లలకు రక్షణగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. దీన్ని చూసిన కొంత మంది ప్రకృతిలో జీవ వైవిధ్యం ఎంత ఉన్నా.. మాతృత్వపు ఆస్వాదన అన్ని జీవులకు ఒకటే అనే విషయం ఈ వీడియో చూస్తే స్పష్టమవుతోంది. ఈ వీడియోను చూసి చాలా మంది ప్రశంసల ఝల్లు కురిపిస్తున్నారు. కొంత మంది జీవ వైవిధ్యాన్ని పొగుడుతుంటే.. పాములు ఇలా కూడా గుడ్లు పెడతాయా అనే సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురవుతున్నారు. ఈ వీడియోను యూట్యూబ్ మాధ్యమం వేదికగా పోస్ట్ చేయడం విశేషం.
