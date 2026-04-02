Good Friday Wishes 2026: గుడ్‌ఫ్రైడే విషెస్ 2026, మెసేజెస్, గ్రీటింగ్స్, కోట్స్..

Good Friday 2026 Wishes: గుడ్ ఫ్రైడే 2026 సందర్భంగా మీ సన్నిహితులు, కుటుంబ సభ్యులను శుభాకాంక్షలు తెలిపేందుకు ఎదురు చూస్తున్నారా? అయితే ఈ రకమైన విషెస్‌తో మీ వారినికి ఆకట్టుకునే పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపే సందేశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. వాటిలో మీకు నచ్చిన వాటిని ఎంచుకొని మీ స్నేహితులకు, సన్నిహితులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 2, 2026, 04:48 PM IST

క్రిస్టియన్లు ఏప్రిల్ 3న గుడ్‌ఫ్రైడే పండుగను జరుపుకోనున్నారు. ఆ రోజున క్రిస్టియన్ల ఆరాధ్య దైవరం యేసుక్రీస్తును శిలువ వేసిన రోజును గుర్తుగా వారంతా గుడ్‌ఫ్రైడే ను ఊరూరా నిర్వహిస్తారు. ఇదే రోజున తమ సోదరసోదరీమణులు, కుటుంబసభ్యులతో ఈ పండుగ తాలూకూ శుభాకాంక్షలను తెలియజేస్తారు.  మీకు ప్రియమైన వారికి ఏ విధంగా గుడ్‌ఫ్రైడే శుభాకాంక్షలు తెలియజేయాలను ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే ఇప్పుడు ఇదే విషయంపై వివరంగా శుభాకాంక్షలను తెలియజేస్తున్నాము. 

మీరు 2026 గుడ్ ఫ్రైడే కోసం అర్థవంతమైన శుభాకాంక్షల కోసం చూస్తున్నట్లయితే, వాట్సాప్, సోషల్ మీడియా లేదా వ్యక్తిగత సందేశాల కోసం మీరు వినియోగించుకునేందుకు తగిన పండుగ శుభాకాంక్షల ఎంపికలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. వాటిలో మీకు నచ్చిన సందేశాన్ని ఎంచుకొని మీకు ప్రియమైన వారికి పంపించండి.

1) మీకు మీ కుటుంబసభ్యులకు గుడ్ ఫ్రైడే శుభాకాంక్షలు
2) ఈ గుడ్ ఫ్రైడే మీలో ఆశను, తగిన బలాన్ని ప్రసాదించుగాక
3) శాంతిని, సౌఖ్యాన్ని పెంపొందించే గుడ్ ఫ్రైడే జరుపుకోండి
4) ఈ గుడ్‌ఫ్రైడే నాడు మీ హృదయం విశ్వాసంతో, శాంతితో ఉప్పొంగాలని కోరుకుంటున్నాను.
5) ఈ గుడ్‌ఫ్రైడే నాడు మీకు నా ప్రార్థనలు, శాంతిని పంపుతున్నాను.
6) ఈ రోజు మీ జీవితంలో తగిన ఓదార్పు, ప్రశాంతత లభించుగాక
7) ఈ గుడ్ ఫ్రైడే మన కుటుంబానికి శాంతిని, సంతోషాలను తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాను.
8) ఈ గుడ్‌ఫ్రైడే రోజున కుటుంబానికి, విశ్వాసానికి కృతజ్ఞతలు
9) మన ఇల్లు ఎల్లప్పుడూ ప్రేమతో, ప్రశాంతతతో నిండి ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను.
10) గుడ్‌ఫ్రైడే నాడు మనమంతా కలిసి ఎల్లప్పుడూ బలంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను.
11) గుడ్‌ఫ్రైడే మీలో శాంతి, సహనం నింపేలా ఉండేలా గుర్తుచేస్తున్నాను.
12) మన కుటుంబానికి శాంతి లభించుగాక
13) ఈ గుడ్ ఫ్రైడే నాడు మీకు శాంతి, మీ కుటుంబంలో సానుకూలత కలగాలని కోరుకుంటున్నాను.
14) ఈ గుడ్‌ఫైడే మీకు ప్రశాంతతను, స్పష్టతను తీసుకురావాలని ఆశిస్తున్నాను.
15) ఈ ప్రత్యేకమైన గుడ్‌ఫ్రైడ్ రోజున మిమ్మల్ని తలచుకుంటున్నాను
16) గుడ్‌ఫ్రైడే నాడు మీ హృదయం తేలికగా, ప్రశాంతంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను.
17) మీకు గుడ్ ఫ్రైడే శుభాకాంక్షలు
18) భయంపై విశ్వాసమే ఎల్లప్పుడూ పైచేయి సాధిస్తుంది.
19) గుడ్‌ఫ్రైడే ఈ రోజు ఆశకు గుర్తుగా నిలవాలి.
20) ఈ పర్వదినం రోజున ప్రశాంతమైన మనసుతోనే శాంతి మొదలవుతుంది.
21) మనసులో ఆశ ఎన్నటికీ సన్నగిల్ల కుండా చూడండి.
22) మీకు మరియు మీ ప్రియమైన వారికి గుడ్ ఫ్రైడే 2026 శుభాకాంక్షలు.
23) గుడ్‌ఫ్రైడే రోజున అందరికీ శాంతిని, బలాన్ని ప్రసాదించుగాక
24) గుడ్‌ఫ్రైడే నాడు మీకు నా ప్రార్థనలు, శుభకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను.
25) అందరికీ శాంతి, సహనంతో కూడిన గుడ్ ఫ్రైడే శుభాకాంక్షలు

గుడ్ ఫ్రైడే శుభాకాంక్షలు పంచుకోవడం అనేది ఈ క్రింది వాటికి ఒక సులభమైన మార్గం. ఈ రోజన మనలో శాంతి, సహనం, సామరస్యాన్ని వ్యాప్తి చేస్తే మంచిది. ప్రియమైనవారితో సంబంధాలు ఎప్పటికీ అలాగే కొనసాగించండి. ఈ రోజుకు తగిన అర్థాన్ని గుర్తుచేసుకోండి. ఒక చిన్న సందేశం (శుభాకాంక్షలు) కూడా ఎదుటివారికి తాము గుర్తుండిపోయామనే భావనను కలిగిస్తుంది.

