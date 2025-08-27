Google Dialer Setting Change: చాలా మంది ఆండ్రాయిడ్ వినియోగదారులు ఇటీవల వారి కాల్ స్క్రీన్లో మార్పును గమనించే ఉంటారు. దీని వెనుక ఒక కారణం ఉంది. అకస్మాత్తుగా దీనిని చూసిన యూజర్లు తమ ఫోన్ ను ఎవరో హ్యాక్ చేశారని అని భ్రమ పడ్డారు. కానీ, అది కొత్త అప్డేట్ అని అందరికి ఇదే అనుభవం ఎదురైన తర్వాత తెలిసింది. అయితే కొత్త వచ్చిన అప్డేట్ చాలా మందికి నచ్చలేదు. అందుకు కారణంగా అందులో అక్షరాలు పెద్దగా కనిపించడమే కారణం. అయితే ఆ కాల్ సెట్టింగ్ మార్చుకోవడం ఎలానే తెలుసుకుందాం.
ఇటీవలే వచ్చిన కొత్త అప్డేట్ వల్ల చాలా ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ల కాల్ స్క్రీన్ మారిపోయింది. ఈ ఆకస్మిక మార్పు కొంతమందికే కాదు, చాలా మంది ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ వినియోగదారులకు కూడా జరిగింది.
ఈ అప్డేట్కు ముందు కాల్ వచ్చినప్పుడు పైకి స్వైప్ చేసే ఫీచర్ ఉండేది. అలా స్వైప్ చేయడం ద్వారా.. మీరు కాల్కు సమాధానం ఇవ్వవచ్చు లేదా ఫోన్ కాల్ను కట్ అయ్యేందుకు ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతో ఇప్పుడున్న కొత్త అప్డేట్ ను తీసుకొచ్చారు. కొత్త అప్డేట్ లో కుడి వైపుకు స్వైప్ చేయడం వల్ల కాల్కు ఆన్సర్.. ఎడమ వైపుకు స్వైప్ చేయడం వల్ల కాల్ కట్ అయిపోతుంది.
కాల్ స్క్రీన్లో ఈ ఆకస్మిక మార్పు ప్రయాణీకులలో తీవ్ర షాక్కు కారణమైంది. అందరూ తమ ఫోన్ హ్యాక్ అయిందని భయపడ్డారు. కానీ ఇది నిజం కాదని, అప్డేట్ కారణంగా ఇది జరిగిందని తేలింది.
ఈ కొత్త అప్డేట్ చాలా మంది ఆండ్రాయిడ్ యూజర్లకు నచ్చలేదు. ఈ మార్పులను గూగుల్ తీసుకొచ్చింది. దీని కారణంగా, గూగుల్ యాప్ల రూపురేఖలు కూడా మారిపోయాయి. దీని ఇంటర్ఫేస్ మునుపటి కంటే భిన్నంగా ఉంది. కొత్త అప్డేట్ మీకు నచ్చకపోతే, పాత స్క్రీన్ను తిరిగి పొందడానికి ఒక సులభమైన మార్గం ఉంది. ప్లే స్టోర్కి వెళ్లి Phone అని సెర్చ్ చేయండి. అది అన్ఇన్స్టల్ చేస్తే ఆ అప్డేట్ పోతుంది.
మీరు ఈ అప్డేట్ మీకు నచ్చినట్లు మార్చుకునేందుకు Settings> Apps> Default Apps> Phone App కి వెళ్లి ఈ సెట్టింగ్ని మార్చవచ్చు. మీరు Phone by Google ని ఉపయోగించాలనుకుంటే, Set By default ఎంపికపై క్లిక్ చేయవచ్చు. మీరు ఈ దశలను అనుసరిస్తే, మీ ఫోన్లోని కాల్ సెట్టింగ్లు మారుతాయి.
