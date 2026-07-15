Teachers Romancing Video: అక్షరాలు నేర్పి.. పిల్లలను ఉన్నత విలువలతో తీర్చిదిద్దాల్సిన గురువులు ఈ బడిలో దారి తప్పి.. సమాజం ముక్కున వేలేసుకునేలా.. తోటి ఉపాధ్యాయులు తలదించుకునేలా ప్రవర్తించారు.. పవిత్రమైన దేవాలయం లాంటి పాఠశాల గదిని.. తమ కామక్రీడలకు వేదికగా మార్చుకున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్లోని కన్నౌజ్ జిల్లాలో ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాల క్లాస్రూమ్లో ఒక ఉపాధ్యాయుడు, ఉపాధ్యాయురాలు రొమాన్స్ చేసుకుంటున్న వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తోన్న వైరల్ వీడియో..
వైరల్ అవుతున్న సమాచారం ప్రకారం.. సదరు పాఠశాలలో అసిస్టెంట్ టీచర్లుగా పనిచేస్తున్న ఒక ఉపాధ్యాయుడు, ఉపాధ్యాయురాలు క్లాస్రూమ్లోనే ఒకరినొకరు రొమాస్స్ చేసుకుంటూ.. ముద్దులు పెట్టుకుంటూ.. కెమెరాకు చిక్కారు. ఈ దృశ్యాలను ఎవరో మొబైల్ ఫోన్లో రికార్డ్ చేసి.. సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్తా వైరల్గా మారింది.
విద్యార్థులకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పించాల్సిన క్లాస్రూమ్లో ఇలాంటి అశ్లీల పనులకు చేయడంతో సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. పిల్లల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దాల్సిన వారే ఇలా ప్రవర్తిస్తే ఇక సమాజానికి ఏం సందేశం ఇస్తారు? అంటూ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రంగంలోకి విద్యాశాఖ..
ఈ వ్యవహారం కాస్తా కాస్తా ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి వెళ్లడంతో విద్యాశాఖ అలర్ట్ అయిన్నట్లు తెలస్తోంది. కన్నౌజ్ జిల్లా బేసిక్ శిక్షా అధికారి (BSA) ఈ ఘటనను తీవ్రంగా పరిగణించిన్నట్లు సమాచారం. బ్లాక్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ (BEO)ను ఈ ఘటనపై పూర్తి స్థాయి దర్యాప్తు చేసి.. తక్షణమే నివేదిక సమర్పించాల్సిందిగా ఆదేశించారు. వైరల్ వీడియోలోని ఉపాధ్యాయులు ఎవరు? అది ఏ పాఠశాలలో జరిగింది? అనే విషయాలపై విచారణ జరుపుతున్నారు.
విద్యావ్యవస్థకే మచ్చ..
సాధారణంగా పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయులను దైవంతో సమానంగా చూస్తూ ఉంటారు.. కానీ, ఇలాంటి ఘటనలు ఉపాధ్యాయ వృత్తికే మచ్చ తెస్తున్నాయని విద్యావేత్తలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ వస్తున్నారు. వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడమే కాకుండా.. భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఇలాంటి అసాంఘిక పనులు జరగకుండా కఠినమైన నిబంధనలు అమలు చేయాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ కేసులో విచారణ ముగిసిన తర్వాత మరిన్ని విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
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