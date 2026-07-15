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క్లాస్‌రూమ్‌లోనే ఉపాధ్యాయుల రాసలీలలు.. రొమాన్స్‌ వీడియో వైరల్‌..

Teachers Romancing Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఓ క్లాస్‌ రూమ్‌లో ఉపాధ్యాయులు రొమాన్స్‌ చేసుకుంటున్న వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. దీనిని చూసిన వారంతా షాక్ అయిపోతున్నారు. అయితే, ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 15, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:03 PM IST
క్లాస్‌రూమ్‌లోనే ఉపాధ్యాయుల రాసలీలలు.. రొమాన్స్‌ వీడియో వైరల్‌..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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క్లాస్‌రూమ్‌లోనే ఉపాధ్యాయుల రాసలీలలు.. రొమాన్స్‌ వీడియో వైరల్‌..
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