  Video Viral: మగజాతీకే ఆణిముత్యం భయ్యా.. చనిపోయిన వధువు మెడలో మూడుముళ్లు వేసిన వరుడు.. వీడియో..

Groom Marries bride after death Video: వధువు చనిపోవడంతో పెళ్లికి వచ్చిన వారంతా తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు. వరుడు సన్నిమధేసియా మాత్రం తాను యువతిని మనసారా ప్రేమించినట్లు చెప్పాడు. వధువు అంత్యక్రియలకు ముందు ఆమెను పెళ్లాడి అందర్ని షాక్ కు గురిచేశాడు. యూపీలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 11, 2026, 09:30 PM IST
Groom marries bride before her cremation in uttar pradesh: ఇటీవల చాలా మంది పెళ్లిళ్లు చేసుకుని కట్టుకున్న వారిని దారుణంగా హత్యలు చేస్తున్నారు. కొన్ని చోట్ల  వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుని హత్యలు  చేస్తుండగా, మరికొన్ని చోట్ల సుపారీలు ఇచ్చి మరీ చంపేస్తున్నారు. నిత్యం భార్యభర్తలకు చెందిన హత్యలు, ఆత్మహత్యలకు చెందిన ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. దీంతో అసలు భార్య భర్తల మధ్య ఉండే పవిత్ర బంధం పూర్తిగా అభాసు పాలౌతుంది. ఈ క్రమంలో చిన్న చిన్న కారణాలతో చాలా మంది పీటల మీద పెళ్లిళ్లు క్యాన్షిల్ చేసుకుంటారు. కొంత మంది కట్నం ఇవ్వలేదని, వరుడికి డ్యాన్స్ చేయడం రాలేదని, పెళ్లిలో చికెన్ పెట్టలేదని, సరిగ్గా మాట్లాడలేదని, ఇలా రకరకాల కారణాలతో పెళ్లిళ్లు క్యాన్సిల్ లు చేసుకుంటారు. అయితే యూపీలోని మహారాజ్ గంజ్ లో జరిగిన ఒక పెళ్లి వేడుక నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని మహారాజ్‌గంజ్ జిల్లాలో పెళ్లికి ముందు వధువు ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది. ప్రియాంక, సన్నీ లు ఇద్దరుప్రేమించుకున్నారు. మూడేళ్లకు పైగా ఇద్దరం ప్రేమించుకున్నట్లు చెప్పాడు. ప్రియాంక ఇంట్లో అద్దెకు ఉన్నప్పుడు  సన్నీ తొలిసారి ఆమెను కలిశాడు. అప్పటి నుంచి ప్రేమ మొదలైంది. ఆ తర్వాత అక్కడే  ఒక మొబైల్ దుకాణాన్ని తెరిచాడు. ఆమె కోసమే తన జీవితం అన్నట్లు ఉండేవాడు.

వీరి ప్రేమకు ఇరు కుటుంబాలు అంగీకరించాయి. ఈ జంటకు గతేడాది గ్రాండ్ గా ఎంగెజ్ మెంట్ కూడా జరిగింది. 2025 నవంబర్ 29న వివాహం జరగాల్సి ఉంది. కానీ అనూహ్యంగా వాయిదా పడింది. ఇటీవల వీరి పెళ్లికి అంతా రెడీ చేశారు. ఏమైందో తెలియదు. పెళ్లికి కొన్నిగంటలకు ముందు వధువు ప్రియాంక అనూహ్యంగా ఆత్మహత్య చేసుకుంది.  దీంతో అందరు షాక్ అయ్యారు. పెళ్లిళ్లు కాస్త పెనువిషాదకరంగా మారిపోయింది. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వరుడు మాత్రం తాను ప్రియాంకను మనసారా ప్రేమించానని, ఆమెను పెళ్లాడతానని చెప్పాడు.

చనిపోయిన ఆమెను వధువులా అందంగా దుస్తులు వేసి, జువెల్లరీ వేసి మరీ పీటల మీద కూర్చొబెట్టారు. అతను ఆమెను మూడు మూళ్లు వేశాడు. యువతి మీద తనకున్న ప్రేమను చాటుకున్నాడు. అక్కడున్న వారంతా ఈ ఘటనను చూసి మరింత  భావొద్వేగంకు గురయ్యారు. చిన్న చిన్న కారణాలతో భార్యలను, భర్తలను చంపుకునే ప్రస్తుత సమాజంలో చనిపోయిన యువతిని పెళ్లాడంను చూసి ఎమోషనల్ అవుతున్నారు. వీడు నిజమైన మగజాతీ ఆణిముత్యం, వీరిది నిజమైన ప్రేమ అంటూ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

