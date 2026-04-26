Python Vs Mongoose Video: భారీ కొండచిలువపై ముంగిసల సర్జికల్ స్ట్రైక్.. చూస్తే ఒళ్లు గగుర్పొడాల్సిందే! వీడియో..

Giant Python Video Watch Here: ప్రకృతిలో మనుగడ కోసం జరిగే పోరాటం ఒక్కొక్కసారి ఊహకందని విధంగా ఉంటుందని మనందరికీ తెలుసు.. సాధారణంగా పాములు చూడగానే ముంగిస దాడి చేయడం మనం తరచుగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యే వీడియోలో చూశాం.. కానీ ఒక భారీ కొండచిలువను ముంగిసలు గుంపు వేటాడి.. పీక్కుతిన్న అరుదైన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో కూడా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది. ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అంత పెద్ద కొండచిలువ పామును చిన్న ముంగిసల దండు వేటాడిన తీరును చూసి కామెంట్లు కూడా చేస్తున్నారు.
సాధారణంగా కొండచిలువ తన భారీ శరీరంతో ఎంతటి జంతువునైనా సులభంగా మింగేసే సామర్ధ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ సీన్ రివర్స్ అయిందని భావించవచ్చు. అడవి మార్గంలో వెళ్తున్న ఒక భారీ కొండచిలువపై ఒక్కసారిగా ముంగిసల గుంపు దాడికి దిగింది.. ఒకటో రెండో కాదు ఏకంగా పదుల సంఖ్యలో ముంగిసలు ఏకమై ఆ పామును చుట్టుముత్తాయి.. తన ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి ఆ కొండచిలువ తన భారీ శరీరంతో ఎదురు దాడికి ప్రయత్నించినప్పటికీ.. ముంగిసల వేగం ముందు అది నిల్వ లేకపోయింది..
ఈ వీడియోలో అత్యంత భయంకరమైన దృశ్యం ఏంటంటే.. ముంగిసలు గుంపుగా చేరి పాము శరీరాన్ని పదునైన పళ్ళతో కొరుకుతూ మాంసాన్ని పీక్కు తినడం.. కొండచిలువ ఎంత ప్రయత్నించినా.. ఆ గుంపు నుంచి తప్పించుకోలేకపోయింది.. ముంగిసలు వ్యూహాత్మకంగా పాము తోక వైపు నుంచి తల వైపు ఒకేసారి దాడి చేస్తూ దానిని నిస్సహాయ స్థితిలో పడేసాయి. ముఖ్యంగా తోక భాగంలో అత్యధికంగా ముంగిసలు దాడి చేయడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. ఆ ముంగిసలు ఏమాత్రం వదలకుండా దానిని దాడి చేస్తున్న తీరును చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు సైతం ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
ఐకమత్యమే మహాబలం అనడానికి ఈ వీడియో నిదర్శనం.. అని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు. అయితే, ఈ ఘటన ఏదో అడవికి సమీపంలో జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అక్కడే ఉన్న కొంతమంది స్థానికులు తమ స్మార్ట్ఫోన్స్లో ఈ ఘటనను చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అంతే అప్పటినుంచి ఈ వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. సాధారణంగా పాములు ముంగిసలతో పోరాడడం చాలా కష్టం.. అయినప్పటికీ ఈ వీడియోలో కొండచిలువ ఏ మాత్రం వెనకడుగు వేయకుండా వాటితో పోరాడడం చూసి.. సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు సైతం ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.
