Wedding video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. పెళ్లికి వచ్చిన అతిథులకు స్పా మసాజ్.. వీడియో వైరల్..

Guests get Foot massage during wedding celebrations video: ఇటీవల కాలంలో సమాజంలో వెరైటీ పెళ్లిళ్లు జరుగుతున్నాయి. కొంత మంది పెళ్లిళ్లలో సరదా ఘటనలతో వారి వివాహాలు కాస్త వైరల్ అవుతున్నాయి. మరీ కావాలని చేస్తున్నారో లేదా పబ్లిసిటీ కోసం చేస్తున్నారో కానీ మొత్తంగా వారి వివాహలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. కొన్ని పెళ్లిళ్లలొ కొత్త జంట గొడవలు పడిన ఘటనలు ఎక్కువగా వైరల్ అవుతాయి. మరికొన్ని చొట్ల వరుడు వేదిక మీద తాగి రావడం, వధువు పెళ్లి క్యాన్సిల్ చేసుకొవడం వంటి ఘటనలు వార్తలలో నిలిచాయి.
ఇంగ్లీష్ రాలేదని, బట్టతల ఉందని పెళ్లిలో రచ్చ జరిగి వారి పెళ్లిళ్లు కాస్త క్యాన్సిల్ అయిన ఘటనలు కొకొల్లలు. అయితే.. తాజాగా.. ఒక వెరైటీ పెళ్లి వీడియో నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది. దీనిలో పెళ్లికివచ్చిన అతిథులకు స్పామసాజ్ చేశారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.
పెళ్లిలో సాధారణంగా ఫుడ్ ఐటమ్స్ కాస్లీగా అరెంజ్ చేస్తారు. రిటర్న్ గిఫ్ట్ లు ఇస్తారు. ఇలాంటివి తరచుగా చూస్తాం . కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఒకపెళ్లికి హజరైన అతిథులకు ఫుడ్ మసాజ్ చేయడం చర్చనీయంశంగా మారింది. అతిథులకు అందరికి ప్రత్యేకంగా కొంత మందిని ఏర్పాటు చేసిన మరీ వారితో స్పామసాజ్ చేయించారు.
వారి పాదాలకు వివిధ రకా రకాల నూనెలతో మసాజ్ చేశారు. మొత్తంగా అతిథులకు అదేదో పెళ్లి వేడుక లా కాకుండా.. ఆయుర్వేదిక్ పంచకర్మ సెంటర్ లా కొంత మంది తమ బాడీ పెయిన్స్ లకు మసాజ్ లు చేయించుకున్నారు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఇదెక్కడి తెలివిరా బాబు అంటూ నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.