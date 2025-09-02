Gurugram Cops Video: భారత్ ఇజ్జత్ తీసిన పోలీసులు.. జపాన్ టూరిస్టుల నుంచి లంచం డిమాండ్.. చివరకు బిగ్ ట్విస్ట్.!. వీడియో వైరల్..

Gurugram cops taking bribe from japanese tourist suspended after video: ఇటీవల కాలంలో ఎక్కడ చూసిన అధికారులు లంచం ఇవ్వందే ఒక్కపనికూడా చేయడంలేదు. మొత్తంగా ఫైళ్లు కదలాలంటే వాళ్లు చెప్పిన మాముళ్లు ఇచ్చుకొవాల్సిందే. ఎక్కడ చూసిన కూడా కొంత మంది అధికారులు లంచాలు తీసుకొనిదే ఒక్కపనికూడా ముట్టుకొవడంలేదు. మొత్తంగా చాలా మంది ఇటీవల కాలంలో తరచుగా ప్రభుత్వ అధికారులు లంచాలు తీసుకుంటూ అడ్డంగా దొరికిపోయిన ఘటనలు కొకొల్లలు.
జపాన్ టూరిస్ట్ దగ్గర లంచం తీసుకున్న గురుగ్రామ్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు
హర్యానా - గురుగ్రామ్లో బైక్పై వెళ్తున్న జపాన్ టూరిస్టులను ఆపి, వెనక వ్యక్తికి హెల్మెట్ లేదని రూ.1000 ఫైన్ వేసిన ట్రాఫిక్ పోలీసులు
కార్డుతో డబ్బులు కడతామంటే, లేదు క్యాష్ కట్టండి లేదా కోర్టులో కట్టుకోండి అని… pic.twitter.com/4U9OFu4pnT
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 2, 2025
ప్రతిరోజు ఏసీబీ అధికారులు లంచాలు తీసుకుంటున్న అధికారుల్ని పట్టుకుంటున్న కూడా చాలా మందిలో ఇంకా మార్పులు రావడంలేదు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం గురుగ్రామ్ లో పోలీసులు జపాన్ టూరిస్టుల నుంచి లంచంను డిమాండ్ చేయడం పెద్ద దుమారంగా మారింది.
జపాన్కు చెందిన ఓ మహిళ, మరో వ్యక్తి గురుగ్రామ్ లో స్కూటీపై వెళ్తున్నారు. ఇంతలో అక్కడి ట్రాఫిక్ పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు. స్కూటీ వెనక సీటుపై ఉన్న వ్యక్తి హెల్మెట్ పెట్టుకోనందుకు జరిమానా చెల్లించాలని అన్నారు. దీనికి వారు.. వీసా కార్డుతో చెల్లించొచ్చా అని జపాన్ టూరిస్టులు ప్రశ్నించారు. లేదు నగదు చెల్లించాలని పోలీసులు చెప్పడంతో.. సదరు టూరిస్టు రెండు రూ.500 నోట్లను ఓ పోలీసుకు ఇచ్చారు. ఆ అధికారులు వారికి కనీసం రసీదు కూడా ఇవ్వలేదు.
ఈ ఘటనను వారు వీడియో తీసుకున్నారు. అది కాస్త సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో వైరల్గా మారింది. జపాన్ టూరిస్టులు తమతో పాటుగా చాలా మంది హెల్మెట్ లేని వాళ్లు రోడ్డుపైన వెళ్తున్న వారిని పోలీసులు అడ్డగించలేదని, తమను మాత్రమే డబ్బులు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఇది కాస్త పోలీసు ఉన్నతాధికారుల వరకు వెళ్లింది. దీనిపై ఉన్నతాధికారులు సీరియస్ అయ్యారు. డబ్బులు తీసుకున్న ట్రాఫిక్ అధికారుల్ని సస్పెండ్ చేస్తు అధికారులు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం దీనిపై నెటిజన్లు భారత్ ఇజ్జత్ తీశారంటూ కూడా సదరు పోలీసులపై మండిపడుతున్నారు.
